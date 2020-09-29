Иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину: что изменилось

Процедура иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине, стала проще. В частности, теперь разрешения на иммиграцию могут получить IT-специалисты.
Об этом говорится в приказе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как объяснили эксперты BRDO, которые принимали участие в разработке документа, привлечь иностранных айтишников поможет и упрощение некоторых требований к специалистам:
- Больше не обязательно наличие специализированного образования. Обойти этот момент (не очень характерный для IT-сферы в целом) поможет наличие подтвержденного опыта работы, всемирно признанных сертификатов или данных о размере зарплаты за последний год.
- Минимальный опыт работы должен составлять не семь лет, а три года. IT-специалист именно с таким опытом работы считается высококвалифицированным на украинском рынке.
- Подтвердить опыт работы можно любыми подлинными документами. Список "правильных" документов упразднили, он мешал воспользоваться своим правом тем, кто работал в частном порядке.
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Со списком профессий, для которых доступна иммиграция, можно ознакомиться в документе:
Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Украина готова принять программистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска у себя на родине. Для этого, по словам Федорова, нужно было упростить процедуры иммиграции. По сути, именно это и произошло.
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