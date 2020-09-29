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Иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину: что изменилось

29 сентября, 15:28

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правила для иммиграции высококвалифицированных специалистов переписали

Процедура иммиграции для иностранных специалистов, желающих работать в Украине, стала проще. В частности, теперь разрешения на иммиграцию могут получить IT-специалисты.

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Об этом говорится в приказе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как объяснили эксперты BRDO, которые принимали участие в разработке документа, привлечь иностранных айтишников поможет и упрощение некоторых требований к специалистам:

  • Больше не обязательно наличие специализированного образования. Обойти этот момент (не очень характерный для IT-сферы в целом) поможет наличие подтвержденного опыта работы, всемирно признанных сертификатов или данных о размере зарплаты за последний год.
  • Минимальный опыт работы должен составлять не семь лет, а три года. IT-специалист именно с таким опытом работы считается высококвалифицированным на украинском рынке.
  • Подтвердить опыт работы можно любыми подлинными документами. Список "правильных" документов упразднили, он мешал воспользоваться своим правом тем, кто работал в частном порядке.

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Со списком профессий, для которых доступна иммиграция, можно ознакомиться в документе:

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Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявлял, что Украина готова принять программистов из Беларуси, которые оказались в зоне риска у себя на родине. Для этого, по словам Федорова, нужно было упростить процедуры иммиграции. По сути, именно это и произошло.

Напомним, ранее новости "Сегодня" узнали, как делают видеоигры в Украине. Мы выяснили, сколько времени уходит на одну игру и что делают для того, чтобы персонажи вызывали у игроков эмоции.

Также мы рассказывали, как живут украинские программисты в мировой столице высоких технологий – Кремниевой долине:

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