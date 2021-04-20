Русский
$ 28,01
33,71
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Пенсії через банк: кому після 1 вересня принесуть гроші додому, а кому ні

20 квітня, 10:45

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

З нових правил є кілька винятків. А ті, хто до них не потрапив, буду самі платити за доставку соцвиплат готівкою

Пенсії та соціальну допомогу в Україні будуть платити тільки на банківські картки – Мінсоцполітики хоче перевести виплати в безготівкову форму вже до кінця літа. Але це правило поширюватиметься не на всіх. Отримувати гроші на руки з доставкою за рахунок держави як і раніше будуть:

  • люди з інвалідністю 1-ї категорії;
  • ті, хто старше 80 років;
  • і ті, кому потрібен постійний догляд (цей факт повинен бути обов'язково підтверджений лікарсько-консультативною комісією).
Реклама

Люди похилого віку побоюються нововведень. Люди похилого віку кажуть, що бояться взаємодіяти з банками, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Георгій Марінов.

У Кабміні ж впевнені: нововведення – на краще, а перехід пройде безболісно. Наприклад, ті, хто не хоче користуватися банкоматами, зможуть замовити в своєму банку послугу з доставки пенсії готівкою додому. Щоправда, за власні кошти.

"Виплата здійснюватиметься на банківські установи, а далі вже сам одержувач має визначитися. Він може їх отримувати використовуючи картку. Або може замовити у свого банку таку послугу, як доставка цієї виплати додому", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Відео: Сьогодні

Ніна Калиновська тільки-но вийшла на пенсію. На карту переходить неохоче, звикла до готівки:

"Нам, людям похилого віку, це взагалі не подобається. Потрібно, щоб було, як раніше – щоб люди на пошті отримували. У всіх поруч є пошта. Навіщо нам їхні банки, де ми взагалі нічого не розуміємо?" – нарікає пенсіонерка.

Читайте також: Час локдауну в Україні зарахують до страхового стажу, але не всім: які умови

Реклама

У Мінсоцполітики тим часом обіцяють, що переоформлення буде максимально безболісним і пройде за спеціальною спрощеною процедурою.

"Раніше потрібно спочатку було піти в банк, оформити рахунок, потім цю інформацію занести до Пенсійного фонду або в орган соцзахисту. Але тепер людина приходить в банк, пише заяву, отримує рахунок, а банк вже самостійно інформує Пенсійний фонд", – розповів Музиченко.

Обрати банк для отримання виплат пропонують серед півсотні фінустанов. Тим, хто не визначиться у відведений термін, виплати почнуть нараховувати на рахунок в державному Ощадбанку. Потім його можна буде замінити на іншу фінустанову.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

банки пенсії пенсіонери виплати безготівка соцвиплати доставка банківські картки переоформлення

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більше
Ринок пального – з бензином можливі перебої, а ціни на газ і дизель виростуть ще більшеЕкономіка
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпеки
Смарт-квартира в Києві – за скільки можна купити найдешевше житло і які тут є небезпекиЕкономіка
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продукти
Країни скуповують пшеницю і олію. Чому в усьому світі дорожчають продуктиЕкономіка
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?
В Україні почалися перебої з бензином. Куди зникло пальне з АЗС?Авто
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаун
Що буде з курсом долара, якщо введуть всеукраїнський локдаунЕкономіка
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні закону
Допомагати батькам більше не моральний обов'язок – зобов'яжуть на рівні законуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти