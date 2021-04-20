Пенсії через банк: кому після 1 вересня принесуть гроші додому, а кому ні

З нових правил є кілька винятків. А ті, хто до них не потрапив, буду самі платити за доставку соцвиплат готівкою

Пенсії та соціальну допомогу в Україні будуть платити тільки на банківські картки – Мінсоцполітики хоче перевести виплати в безготівкову форму вже до кінця літа. Але це правило поширюватиметься не на всіх. Отримувати гроші на руки з доставкою за рахунок держави як і раніше будуть:

люди з інвалідністю 1-ї категорії;

ті, хто старше 80 років;

і ті, кому потрібен постійний догляд (цей факт повинен бути обов'язково підтверджений лікарсько-консультативною комісією).

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Люди похилого віку побоюються нововведень. Люди похилого віку кажуть, що бояться взаємодіяти з банками, з'ясував кореспондент "Сьогодні" Георгій Марінов.

У Кабміні ж впевнені: нововведення – на краще, а перехід пройде безболісно. Наприклад, ті, хто не хоче користуватися банкоматами, зможуть замовити в своєму банку послугу з доставки пенсії готівкою додому. Щоправда, за власні кошти.

"Виплата здійснюватиметься на банківські установи, а далі вже сам одержувач має визначитися. Він може їх отримувати використовуючи картку. Або може замовити у свого банку таку послугу, як доставка цієї виплати додому", – пояснив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко.

Відео: Сьогодні

Ніна Калиновська тільки-но вийшла на пенсію. На карту переходить неохоче, звикла до готівки:

"Нам, людям похилого віку, це взагалі не подобається. Потрібно, щоб було, як раніше – щоб люди на пошті отримували. У всіх поруч є пошта. Навіщо нам їхні банки, де ми взагалі нічого не розуміємо?" – нарікає пенсіонерка.

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У Мінсоцполітики тим часом обіцяють, що переоформлення буде максимально безболісним і пройде за спеціальною спрощеною процедурою.

"Раніше потрібно спочатку було піти в банк, оформити рахунок, потім цю інформацію занести до Пенсійного фонду або в орган соцзахисту. Але тепер людина приходить в банк, пише заяву, отримує рахунок, а банк вже самостійно інформує Пенсійний фонд", – розповів Музиченко.

Обрати банк для отримання виплат пропонують серед півсотні фінустанов. Тим, хто не визначиться у відведений термін, виплати почнуть нараховувати на рахунок в державному Ощадбанку. Потім його можна буде замінити на іншу фінустанову.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" також розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату.

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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