Час локдауну в Україні зарахують до страхового стажу, але не всім: які умови

Вимушене безробіття під час локдауну може позначитися на майбутніх пенсіях, тому в Кабміні знайшли вихід

Українцям зарахують до страхового стажу періоди отримання допомоги з часткового безробіття та інших видів домоги під час локдаунів. Йдеться про ті випадки, коли людина фактично залишалася без роботи. Це важливо для розрахунку стажу під час оформленні пенсії.

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Про це повідомила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

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"Щоби люди в майбутньому не відчули вплив карантину, локдауну, низькі доходи, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги – і з часткового безробіття, і іншої – будуть зараховані до страхового стажу. Тому що для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж", – підкреслила Лазебна.

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні підвищили вимоги до страхового стажу, який дає право на пенсію. Крім того, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків.

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