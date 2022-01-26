"ФОПівська" криза: чому бізнес громить Раду, і як нові правила вдарять по кожному з нас

Січневі нововведення вплинуть не лише на підприємців, але й на звичайних людей

ФОПи другий день виходять на протести під Радою / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП у роботі касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Таким рішенням підприємці вкрай незадоволені, вони виходять на масові протести, палять шашки, кидають петарди, є навіть постраждалі.

"Сьогодні" розповість вам про причини нововедень, їх переваги та недоліки, а також, чому протестують ФОПи, і чим це загрожує українцям.

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Чому підприємці протестують?

З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності нові правила для фізичних осіб-підприємців, які працюють у сфері малого бізнесу. Вони будуть зобов'язані користуватися касовими апаратами чи РРО. Нововведення стосуються фізособ-підприємців 2-4 групи, незалежно від виду їхньої діяльності та рівня доходу.

Ще 17 грудня 2022 року влада провалила голосування щодо відтермінування касових апаратів для підприємців, які ті мали встановити їх до 1 січня 2022 року. В той день у Раді майже не було депутатів, зала була фактично напівпуста, а "За" проголсувало лише 102 депутати.

Наразі, на січневих протестах 25-26 чисел, ФОП вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376 про відстрочення цієї ініціативи. Адже підприємці ще не відновили свій докарантинний рівень доходів, такі дії влади загрожують розоренням.

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За невиконання зобовʼязань ФОПам загрожує штраф у розмірі 100% від проданої продукції, порушення вдруге — 150%.

Тож серед основних причин мітингів варто виділити:

Обтяжливість РРО для підприємців на спрощеній системі оподаткування.

Боязнь підприємців і незнання, як працюватиме система РРО, коли не буде інтернету чи будуть перебої зі світлом.

Значні фінансові втрати для встановлення фізичного РРО, а відповідно додаткових приладів, таких як, наприклад, принтерів.

Відповідальність за порушення (навіть незначне) використання касових апаратів.

Можливий тиск з боку Податкової та вибіркові перевірки без попереджень.

Основні причини впровадження ініціативи

Запровадження обовʼязкового встановлення касових апаратів чи програмного забезпечення аргументована однією метою — побороти нелегалів й контрабандистів та збільшити надходження до бюджету.

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Серед схем, яку влада хоче викорінити, так це "ферми для приховування реального обороту". Коли середні і великі фірми продають свій товар через маленьких юридично не пов'язаних між собою ФОПів, кожен з яких на спрощеній системі оподаткування. Уявімо ситуацію: є фірма, а на ній сила-силенна ФОПів, які, власне, є найманими працівниками на тому ж підприємстві.

Так, компанія укладає з ними угоди про співпрацю, і замість 18% податку на доходи фізичних осіб, які утримуються із зарплати, та 22% ЄСВ, які сплачує роботодавець, усі відносини "спрощенців" з податковими органами обмежуються лише єдиним податком та мінімальним ЄСВ.

Чим це загрожує пересічним українцям?

В будь-якому випадку утиски підприємців певним чином відобразяться на пересічних українцях, які, власне, є споживачами кінцевої продукції ФОПів. Яким чином?

1. Як часто ви заходили до магазину і не мали змоги розрахуватися терміналом? І не тому, що він не працює, його просто немає. Робиться це для того, щоб не отримати штраф. А штраф який? Правильно — за невстановлення РРО. Суми будуть залежати від предмету купівлі: перше порушення — 100% від проданої продукції, друге — 150%.

Відповідно це свідчить про приховування своїх доходів. Пояснення відсутності терміналу можуть бути різними: чи то "забрали", чи то "не працює", чи то "просто нема". В когось із підприємців є можливість оплатити товар на особистий рахунок власника чи працівника того чи іншого закладу, наприклад.

Такі дії обмежують права споживача та є порушеннями вимог законодавства, за яке передбачена відповідальність статтею 23 Закону України "Про захист прав споживачів" та статтею 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зауважимо, якщо продавець вам відмовив у законній безготівковій оплаті, ви маєте право звернутися до Держпродспоживслужби у вашій області.

2. З іншого боку можна припустити можливе зрстання цін як на послуги, так і на продукти. Адже витрати на придбання РРО ФОПи повинні якось компенсувати.

3. Збільшення кількості незаконної праці, а відповідно і підвищення ризику того, що намані працівники будуть зовсім незахищені Законом від неправомірних дій тих же підприємців.

Українці масово стають ФОПами

В Україні за січень – листопад 2021 року на 85 тисяч зросла кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП). Таких стало майже 2 мільйони. Це найвищі показники за останні п'ять років.

Такі темпи пов'язують із тим, що у 2016-2017 роках у країні провели чистку від "сплячих" ФОП. Отже, у 2020 році підприємці перерахували до держбюджету України податків на 52,5 мільярда гривень. З них 37 млрд грн — платники єдиного податку.

Найбільше грошей до бюджету принесли підприємці, які ведуть торгову, інформаційну, а також професійну, наукову та технічну діяльність.

Раніше ми розповідали, як ФОПи вийшли на протести 17 грудня після того, як депутати провалили голосування в Раді. Тоді в хід пішли димові шашки та петарди.

Також ми розповідали, як самостійно відкрити ФОП у "Дії", і писали, у яких випадках підприємці можуть обійтись без РРО.