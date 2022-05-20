Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости недвижимости

300 тыс. долларов за историю: в интернете продают уникальное сооружение

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 мая, 13:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На сайте с объявлениями выставили на продажу сооружение, которое может быть памяткой
Здание, которому почти 200 лет, со своей историей, продают на сайте с объявлениями
Здание, которому почти 200 лет, со своей историей, продают на сайте с объявлениями / Фото: Getty Images, ua.igotoworld.com, Коллаж: Сегодня

Во Львовской области расположена историческая солеварня "Салина", строительство которой датируется ХІХ веком.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт с объявлениями OLX и нашла предложение в Стебнике – автор выставил на продажу солеварню.

Реклама

Недвижимость находится в заброшенном состоянии, но имеет площадь более 1000 кв.м. Так что владелец решил реализовать ее за 300 тыс. долларов. Мужчина отметил, что здание не является памятником архитектуры.

Солеварню продают за 300 тыс. долларов
Солеварню продают за 300 тыс. долларов / Фото: olx.ua

Историческая солеварня

Несмотря на это, "Салина" имеет свою историю и могла бы в перспективе стать музеем, пишет Igotoworld. Индустриальное здание возвели при Австро-Венгрии и снаружи оно отдаленно напоминает небольшой дворец. Есть и соответствующее убранство:

Реклама
  • чугунные решетки;
  • витражи;
  • мозаичный паркет;
  • банкетный зал.

Известно, что, когда шахту в Стебнике открыли и решили освятить в 1848 году, туда приехал будущий император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.

Особой была и методика добычи соли. Для образования рапы использовали местную реку Соляницу. Раствор вывозили наверх конной тягой, а затем привлекли более модерные технологии – паровую машину.

Воскресение исторического бренда в РФ

В России хотят снова производить автомобили "Москвич". Для этого будут использоваться мощности завода Renault. "КамАЗ" ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC по поводу партнерства.

Реклама

Наладить производство намерены до конца 2022 года. Воскресшие "Москвичи" будут иметь двигатели внутреннего сгорания, а в перспективе могут стать электромобилями.

Ранее "Сегодня" писали, что мэр Москвы Сергей Собянин решил присвоить завод компании Renault. Его зачислили на баланс города, чтобы возобновить производство легковых автомобилей. Насколько "законно" такое решение, можно только догадываться. Если власти РФ отнимут имущество международной корпорации, то это может окончательно прекратить инвестиции в страну-агрессора.

На такой шаг россияне решились после того, как "Рено Россия" заморозило производство в Москве. Это был ответ корпорации на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Узнайте, на какие автомобили решили пересесть украинцы в связи с дефицитом горючего. Читайте также, какие расценки на АЗС после окончательной отмены госрегулирования цен на горючее.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Жилье
Как война перевернула цены

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Когда разморозят курс доллара?
Узнать
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30272.9

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2036.13

Litecoin (LTC)

70.45

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять