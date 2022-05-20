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300 тис. доларів за історію: в інтернеті продають унікальну споруду

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 13:02
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На сайті з оголошеннями виставили на продаж споруду, що може бути пам’яткою
Будівлю, що має майже 200 років та свою історію, продають на сайті з оголошеннями
Будівлю, що має майже 200 років та свою історію, продають на сайті з оголошеннями / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

У Львівській області розташована історична солеварня "Саліна", будівництво якої датується ХІХ століттям.

Редакція "Сьогодні" промоніторила сайт з оголошеннями OLX і знайшла пропозицію у Стебнику – автор виставив на продаж солеварню.

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Нерухомість перебуває в занедбаному стані, але має площу понад 1000 кв.м. Тож власник вирішив реалізувати її за 300 тис. доларів. Чоловік зазначив, що споруда не є пам’яткою архітектури.

Солеварню продають за 300 тис. доларів
Солеварню продають за 300 тис. доларів / Фото: olx.ua

Історична солеварня

Попри це, "Саліна" має свою історію та могла б у перспективі стати музеєм, пише Igotoworld. Індустріальну будівлю звели за часів Австро-Угорщини і зовні вона віддалено нагадує невеликий палац. Є й відповідне оздоблення:

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  • чавунні решітки;
  • вітражі;
  • мозаїчний паркет;
  • банкетний зал.

Відомо, що коли шахту у Стебнику відкрили та вирішили освятити у 1848 році, туди приїхав майбутній імператор Австро-Угорщини Франц-Йосиф.

Особливою була й методика видобутку солі. Для утворення ропи використовували місцеву річку Соляницю. Розчин вивозили наверх кінною тягою, а згодом залучили модерніші технології – парову машину.

Воскресіння історичного бренду в РФ

У Росії хочуть знову виготовляти автомобілі "Москвич". Для цього використовуватимуть потужності заводу Renault. "КамАЗ" веде переговори з китайським автоконцерном JAC щодо партнерства.

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Налагодити виробництво мають намір до кінця 2022 року. Воскреслі "Москвичі" матимуть двигуни внутрішнього згоряння, а в перспективі можуть стати електромобілями.

Раніше "Сьогодні" писали, що мер Москви Сергій Собянін вирішив привласнити завод компанії Renault. Його зарахували на баланс міста, щоб відновити виробництво легкових автомобілів.

Наскільки "законним" є таке рішення, можна лише здогадуватись. Якщо влада в РФ забере майно міжнародної корпорації, то це може остаточно припинити інвестиції в країну-агресорку.

На такий крок росіяни наважились після того, як "Рено Росія" заморозило виробництво у Москві. Це була відповідь корпорації на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Дізнайтеся, на які автомобілі вирішили пересісти українці у зв’язку з дефіцитом пального. Читайте також, які розцінки на АЗС після остаточного скасування держрегулювання цін на пальне.

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