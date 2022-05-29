Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Карточка есть, а зарплаты нет – почему клиентка Ощадбанка не может снять деньги со счета

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 19:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Открыть банковскую карту в условиях войны оказалось сомнительным решением, ведь снять зарплату нет возможности
Украинцы в оккупации не могут воспользоваться деньгами на счетах
Украинцы в оккупации не могут воспользоваться деньгами на счетах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Сбербанка пожаловалась на то, что не может снять деньги с зарплатного счета, который она открыла в финансовом учреждении в конце февраля.

Соответствующий отзыв женщина оставила на сайте "Минфин".

Реклама

В чем проблема?

Уже несколько месяцев украинка не может получить наличные, поскольку в связи с введением военного положения в Украине, пластиковую карту ей не успели отправить. Однако зарплата поступала на счет.

"У меня в банке есть два счета – социальный и зарплатный. Отделения банка по нашей области (Херсонской) все закрыты, потому что область в оккупации", – объяснила клиентка.

Соответственно, прийти в отделение за новой картой или написать заявление – некуда, поскольку никто не работает. Выехать в другую область сейчас также нет возможности, так что единственный выход для жителей временно оккупированных территорий – это горячая линия банка.

Реклама

Однако по телефону отказались перечислить деньги с зарплатного счета на социальный. Объяснили это тем, что зарплатная карта не активирована, а для этого на ней нужно поменять пин-код через банкомат.

"С марта бьюсь головой о стену, чтобы получить собственные деньги. В службе поддержки ответ – как только сможете выехать на подконтрольную Украине территорию, деньги вам выдадут", – отметила клиентка.

Женщина возмущена качеством обслуживания, поскольку жителям в оккупации приходится несладко – из города их не выпускают, а денег на покупку продуктов для детей не хватает.

Реклама

Что ответили в Ощадбанке?

Представители банка отреагировали на отзыв клиентов. Они отметили, что контакт-центр предоставляет консультационные услуги, но не проводит финансовые операции, так что осуществить таким образом перевод невозможно.

"В этом случае деньги можно получить в отделении банка, как и новую карту. Будем рады видеть вас, как только появится возможность обратиться", – подчеркнули в Ощадбанке.

В финансовом учреждении добавили, что их отделения работают только там, где это возможно в условиях военного положения. Банковские работники выразили надежду, что в ближайшее время будет возможность открыть все отделения.

На сайте Ощадбанка можно ознакомиться с перечнем работающих отделений по Украине. Список обновляется каждое утро.

Смена курса задним числом

Недавно другой клиент Ощадбанка пожаловался на то, что финучреждение изменило валютный курс транзакции задним числом и таким образом завело дебетовую карту в минус.

В Ощадбанке на это ответили, что валюта конвертируется по курсу банка для платежных карточек в день списания, а не в день проведения операции. То есть банк может обрабатывать какую-либо операцию 3 дня и посчитать по курсу на третий день, ведь именно в этот момент произошло списание.

Ранее "Сегодня" писали, что с 1 мая в Ощадбанке возобновили установление кредитных лимитов для клиентов. Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие в банке заработную плату или пенсию. Доступны лимиты до 15 тыс. грн на 60 месяцев.

Установленные еще до войны кредитные лимиты финансовое учреждение не изменяло и остановило начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года. На стандартных условиях можно производить кредитование под залог депозитов.

Узнайте также, почему пенсионеры обвинили Ощадбанк в навязывании кредитов и чего ждать от курса доллара в украинских банках после скандального решения НБУ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29225.92

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1797.23

Litecoin (LTC)

63.52

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять