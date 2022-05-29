Карточка есть, а зарплаты нет – почему клиентка Ощадбанка не может снять деньги со счета

Открыть банковскую карту в условиях войны оказалось сомнительным решением, ведь снять зарплату нет возможности

Украинцы в оккупации не могут воспользоваться деньгами на счетах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Клиентка Сбербанка пожаловалась на то, что не может снять деньги с зарплатного счета, который она открыла в финансовом учреждении в конце февраля.

Соответствующий отзыв женщина оставила на сайте "Минфин".

Реклама

В чем проблема?

Уже несколько месяцев украинка не может получить наличные, поскольку в связи с введением военного положения в Украине, пластиковую карту ей не успели отправить. Однако зарплата поступала на счет.

"У меня в банке есть два счета – социальный и зарплатный. Отделения банка по нашей области (Херсонской) все закрыты, потому что область в оккупации", – объяснила клиентка.

Соответственно, прийти в отделение за новой картой или написать заявление – некуда, поскольку никто не работает. Выехать в другую область сейчас также нет возможности, так что единственный выход для жителей временно оккупированных территорий – это горячая линия банка.

Реклама

Однако по телефону отказались перечислить деньги с зарплатного счета на социальный. Объяснили это тем, что зарплатная карта не активирована, а для этого на ней нужно поменять пин-код через банкомат.

"С марта бьюсь головой о стену, чтобы получить собственные деньги. В службе поддержки ответ – как только сможете выехать на подконтрольную Украине территорию, деньги вам выдадут", – отметила клиентка.

Женщина возмущена качеством обслуживания, поскольку жителям в оккупации приходится несладко – из города их не выпускают, а денег на покупку продуктов для детей не хватает.

Реклама

Что ответили в Ощадбанке?

Представители банка отреагировали на отзыв клиентов. Они отметили, что контакт-центр предоставляет консультационные услуги, но не проводит финансовые операции, так что осуществить таким образом перевод невозможно.

"В этом случае деньги можно получить в отделении банка, как и новую карту. Будем рады видеть вас, как только появится возможность обратиться", – подчеркнули в Ощадбанке.

В финансовом учреждении добавили, что их отделения работают только там, где это возможно в условиях военного положения. Банковские работники выразили надежду, что в ближайшее время будет возможность открыть все отделения.

На сайте Ощадбанка можно ознакомиться с перечнем работающих отделений по Украине. Список обновляется каждое утро.

Смена курса задним числом

Недавно другой клиент Ощадбанка пожаловался на то, что финучреждение изменило валютный курс транзакции задним числом и таким образом завело дебетовую карту в минус.

В Ощадбанке на это ответили, что валюта конвертируется по курсу банка для платежных карточек в день списания, а не в день проведения операции. То есть банк может обрабатывать какую-либо операцию 3 дня и посчитать по курсу на третий день, ведь именно в этот момент произошло списание.

Ранее "Сегодня" писали, что с 1 мая в Ощадбанке возобновили установление кредитных лимитов для клиентов. Воспользоваться услугой могут украинцы, получающие в банке заработную плату или пенсию. Доступны лимиты до 15 тыс. грн на 60 месяцев.

Установленные еще до войны кредитные лимиты финансовое учреждение не изменяло и остановило начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года. На стандартных условиях можно производить кредитование под залог депозитов.

Узнайте также, почему пенсионеры обвинили Ощадбанк в навязывании кредитов и чего ждать от курса доллара в украинских банках после скандального решения НБУ.