Картка є, а зарплати нема – чому клієнтка Ощадбанку не може зняти гроші з рахунку

Відкрити банківську картку в умовах війни виявилося сумнівним рішенням, адже зняти зарплату можливості немає

Українці в окупації не можуть скористатися грошима на рахунках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнтка Ощадбанку пожалілася на та, що не може зняти гроші із зарплатного рахунку, який вона відкрила у фінансовій установі наприкінці лютого.

Відповідний відгук жінка залишила на сайті "Мінфін".

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У чому проблема?

Уже кілька місяців українка не може отримати готівку, оскільки в зв’язку із запровадженням воєнного стану в Україні, пластикову картку їй не встигли відправити. Однак зарплата надходила на рахунок.

"У банку маю два рахунки – соціальний і зарплатний. Відділення банку по нашій області (Херсонській) усі зачинені, бо область в окупації", – пояснила клієнтка.

Відповідно, прийти у відділення за новою карткою чи написати заяву – нікуди, оскільки ніхто не працює. Виїхати в іншу область зараз також немає можливості, тож єдиний вихід для жителів тимчасово окупованих територій – це гаряча лінія банку.

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Однак за телефоном відмовилися переказати зараховані гроші із зарплатного рахунку на соціальний. Пояснили це тим, що зарплатна картка не активована, а для цього на ній потрібно змінити пін-код через банкомат.

"Із березня б’юсь головою об стіну, щоб отримати власні гроші. У службі підтримки відповідь – щойно зможете виїхати на підконтрольну Україні територію, гроші вам видадуть", – зазначила клієнтка.

Жінка обурена якістю обслуговування, оскільки жителям в окупації доводиться несолодко – з міста їх не випускають, а грошей на купівлю продуктів для дітей не вистачає.

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Що відповіли в Ощадбанку?

Представники банку відреагували на відгук клієнти. Вони зазначили, що контакт-центр надає консультаційні послуги, але не проводить фінансові операції, тож здійснити у такий спосіб переказ неможливо.

"У цьому випадку гроші можна отримати у відділенні банку, як і нову картку. Будемо раді бачити вас, як тільки з'явиться можливість звернутися", – підкреслили в Ощадбанку.

У фінансовій установі додали, що їхні відділення працюють лише там, де це можливо в умовах воєнного стану. Банківські працівники висловили надію, що найближчим часом буде можливість відкрити всі відділення.

На сайті Ощадбанку можна ознайомитися з переліком відділень по Україні, які працюють. Список оновлюють щоранку.

Зміна курсу заднім числом

Нещодавно інший клієнт Ощадбанку поскаржився на те, що фінустанова змінила валютний курс транзакції заднім числом і у такий спосіб завела дебетову картку в мінус.

В Ощадбанку на це відповіли, що валюта конвертується за курсом банку для платіжних карток у день списання, а не в день проведення операції. Тобто банк може обробляти якусь операцію 3 дні та порахувати за курсом на третій день, адже саме у цей момент відбулося списання.

Раніше "Сьогодні" писали, що з 1 травня в Ощадбанку відновили встановлення кредитних лімітів для клієнтів. Скористатися послугою можуть українці, які отримують у банку заробітну плату чи пенсію. Доступні ліміти до 15 тис. грн на 60 місяців.

Встановлені ще до війни кредитні ліміти фінансова установа не змінювала і зупинила нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року. На стандартних умовах можна проводити кредитування під заставу депозитів.

Дізнайтеся також, чому пенсіонери звинуватили Ощадбанк у нав'язуванні кредитів і чого чекати від курсу долара в українських банках після скандального рішення НБУ.