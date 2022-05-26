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Змінює курс валют заднім числом? Про що потрібно знати клієнтам Ощадбанку

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 11:38
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Розповідаємо, за якими правилами Ощадбанк проводить валютні конвертації
Ощадбанк несподівано змінив курс валют
Ощадбанк несподівано змінив курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Клієнт Ощадбанку поскаржився, що фінустанова змінила валютний курс транзакції заднім числом, тим самим завівши дебетову карту в мінус.

Про це українець написав відгук на спеціалізованому сайті "Мінфін".

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"Я розумію, що сьогоднішній курс вищий за вчорашній. А якщо він завтра знову зросте, то ви знову перерахуєте? А якщо впаде, повернете? Сумніваюсь. Чому клієнти мають платити за ваші косяки?" – йдеться у скарзі.

Що відповіли у Ощадбанку?

Представники банку відреагували на відгук і зазначили, що валюта конвертується за курсом банку для платіжних карток у день списання, а не в день проведення операції.

Тобто банк може обробляти якусь операцію 3 дні та порахувати за курсом на третій день, адже саме у цей момент відбулося списання.

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Ощадбанк змінив умови кредитів

З 1 травня банк відновив встановлення кредитних лімітів для клієнтів. Зробити це можуть клієнти, які отримують у банку заробітну плату чи пенсію.

Ліміт можна встановити у розмірі до 15 тисяч гривень терміном на 60 місяців і довідку про доходи для цього не вимагатимуть.

До речі, встановлені ще до війни кредитні ліміти Ощадбанк не змінював і зупинив нарахування відсотків за ними до 1 червня 2022 року. Також на стандартних умовах можна проводити кредитування під заставу депозитів.

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"Сьогодні" раніше писали, чому пенсіонери звинуватили Ощадбанк у нав'язуванні кредитів, та розповідали, чого чекати від курсу долара в українських банках після скандального рішення НБУ.

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