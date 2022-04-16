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Жениться через Zoom: как во время войны изменились условия заключения браков

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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16 апреля, 18:47
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Рассказываем, кто из украинцев может жениться дистанционно во время действия военного положения
Военные могут зарегистрировать брак дистанционно
Военные могут зарегистрировать брак дистанционно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны в Украине поженились около 22 000 украинских пар. Количество желающих заключить брак увеличилось, и теперь Министерство юстиции упрощает условия для украинцев, чтобы они могли оформлять свои отношения настолько быстро, насколько это нужно.

Об изменениях рассказала Валерия Коломиец, заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции, в эфире Украинского радио.

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Оформить брак можно за день и дистанционно

Следовательно, в течение дня жениться может кто-либо в любом органе ЗАГС на территории, где не ведутся боевые действия.

Кроме того, во время военного положения регистрировать браки разрешили не только работникам органов ЗАГС, полномочия предоставили и другим лицам.

Дополнительное упрощение есть и в том, что зарегистрировать брак можно с отсутствием одного из пары. Однако это разрешено не всем украинцам, а тем, кто несут службу, находятся где-то далеко и хотят жениться со своей второй половинкой.

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Заявление о таком желании могут подать и военные, и полицейские, а также лица, которые из-за несения военной службы могли попасть в больницу.

Как жениться дистанционно

Итак, сначала пара должна подать заявление, затем его скрепляет командир. А дальше может быть несколько способов.

1. Заявление направляется в орган ЗАГС на той территории, где находится невеста или жених. Тогда один из них может придти в этот орган и провести процедуру.

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2. Командир имеет право сам составить акт регистрации брака, и уже затем подать этот акт в ЗАГС, который его зарегистрирует. При такой процедуре человек может подключиться онлайн или вообще и жених, и невеста подключиться через Zoom.

Какую материальную помощь получают семьи военных во время войны

"Сегодня" уже рассказывали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

Согласно Закону Украины "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" ежемесячное денежное довольствие получают семьи тех военных, которых захватили в плен или пропали без вести. Закон не распространяется на семьи сдавшихся в плен добровольно.

Также закон предусматривает денежное пособие на оздоровление и государственную помощь военным и их семьям с детьми.

Подробнее обо всех льготах и возможностях читайте в нашем материале.

Также мы писали, как помочь финансово ВСУ, и какие семьи могут получить денежную помощь от государства во время войны в Украине.

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