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Одружитися через Zoom: як під час війни змінились умови укладання шлюбів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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16 квітня, 18:47
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Розповідаємо, хто з українців може одружитися дистанційно під час дії воєнного стану
Військові можуть зареєструвати шлюб дистанційно
Військові можуть зареєструвати шлюб дистанційно / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни в Україні одружилися майже 22 000 українських пар. Кількість тих, хто хоче укласти шлюб, збільшилась, і тепер Міністерство юстиції спрощує умови для українців, щоб вони могли оформляти свої стосунки настільки швидко, наскільки це потрібно.

Про зміни розповіла Валерія Коломієць, заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції, в ефірі Українського радіо.

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Оформити шлюб можна за день і дистанційно

Отже, протягом дня одружитися може будь-хто у будь-якому органі ДРАЦСу на території, де не ведуться бойові дії.

Крім того, під час воєнного стану реєструвати шлюби дозволили не тільки працівникам органів ДРАЦСів, повноваження надали й іншим особам.

Додаткове спрощення є і в тому, що зареєструвати шлюб можна за відсутності одного з пари. Проте це дозволено не всім українцям, а тим, хто несуть службу, перебувають десь далеко і мають бажання одружитися зі своєю другою половинкою.

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Заяву про таке бажання можуть подати і військові, і поліцейські, а також особи, які через несення військової служби могли потрапити до лікарні.

Як одружитися дистанційно

Отже, спочатку пара має подати заяву, потім її скріплює командир. А далі може бути кілька способів.

1. Заяву направляють до органу ДРАЦСу на тій території, де перебуває наречена чи наречений. Тоді один з них може прийти в цей орган і провести процедуру.

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2. Командир має право сам скласти акт реєстрації шлюбу, і вже потім подати цей акт до ДРАЦСу, який його зареєструє. При такій процедурі людина може підключитися онлайн, або взагалі і наречений, і наречена підключитися через Zoom.

Яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни

"Сьогодні" вже розповідали, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кабмін прийняв рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

Допомогу і компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону.

Згідно з Законом України "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей" щомісячне грошове забезпечення отримують сім'ї тих військових, яких захопили в полон чи які пропали безвісти. Закон не поширюється на сім'ї тих, хто здався у полон добровільно.

Також закон передбачає грошову допомогу на оздоровлення та державну допомогу військовим та їхнім сім'ям з дітьми.

Детальніше про усі пільги та можливості читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, як допомогти фінансово ЗСУ, і які родини можуть отримати грошову допомогу від держави під час війни в Україні.

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