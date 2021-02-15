Зеленский в ОАЭ предложил портовому оператору из ТОП-3 вложить деньги в Украину

Президент Владимир Зеленский продолжает официальный визит в Объединенные Арабские Эмираты, во врем которого он встретился с руководством одного из крупнейших портовых операторов мира – группы компаний DP World.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

На встрече с главным исполнительным директором компании Султаном Ахмедом бин Сулаемом Зеленский напомнил, что в Украине были приняты законы, которые мотивируют иностранных инвесторов приходить в нашу страну, рассказал о концессии, благодаря которой в два украинских порта уже зашли иностранные инвесторы, и об "инвестиционных нянях", которые будут создавать прямой контракт между инвестором и государством.

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Президенту очень нравится идея со строительством современной марины (специально обустроенной гавани для яхт и катеров) и современного отеля в Одессе, а государство готово всячески сопровождать проект и действовать быстро в этом направлении.

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Зеленский пригласил компанию DP World через подобные концессии больше заходить на наш рынок и заметил, что в Украине имеются еще четыре порта, куда может зайти компания.

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Справка: DP World (Dubai Port World) — один из крупнейших мировых портовых операторов. По состоянию на 2011 год, компания вошла в ТОП-3 портовым оператором мире. Она обладает долей мирового рынка в 6,7 % и владеет 60 действующими и 11 строящимися терминалами в 31 странах мира.

В 2006-2009 гг. компания вложила 1,91 млрд долларов в развитие международных проектов по управлению портами, что способствовало увеличению её мирового присутствия и помогло завоевать третью позицию в мире и титул крупнейшего частного морского портового инвестора.

Напомним, Зеленский встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация под председательством Зеленского подписала с ОАЭ соглашений на 3 млрд долларов.

Видео: Сегодня

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