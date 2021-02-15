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Зеленський в ОАЕ запропонував портовому оператору з ТОП-3 вкласти гроші в Україну

15 лютого, 16:21

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава держави поспілкувався з керівництвом компанії DP World

Президент Володимир Зеленський продовжує офіційний візит в Об'єднані Арабські Емірати, під час якого він зустрівся з керівництвом одного з найбільших портових операторів світу – групи компаній DP World.

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Про це повідомляє прес-служба глави української держави.

На зустрічі з головним виконавчим директором компанії Султаном Ахмедом бін Сула Зеленський нагадав, що в Україні були прийняті закони, які мотивують іноземних інвесторів приходити в нашу країну, розповів про концесії, завдяки якій у два українські порти вже зайшли іноземні інвестори, та про "інвестиційних нянь", які будуть створювати прямий контакт між інвестором і державою.

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Президенту дуже подобається ідея з будівництвом сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) і сучасного готелю в Одесі, а держава готова всіляко супроводжувати проєкт і діяти швидко в цьому напрямі. Тож Зеленський запросив компанію DP World через подібні концесії більше заходити на наш ринок і зауважив, що в Україні є ще чотири порти, куди може зайти компанія.

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Довідка: DP World (Dubai Port World) – один з найбільших світових портових операторів. Станом на 2011 рік, компанія увійшла в ТОП-3 портових операторів світу. Вона володіє часткою світового ринку в 6,7% і володіє 60 діючими і 11 споруджуваними терміналами в 31 країні світу.

2006-2009 рр. компанія вклала 1,91 млрд доларів у розвиток міжнародних проектів з управління портами, що сприяло збільшенню її світового присутності і допомогло завоювати третю позицію в світі і титул найбільшого приватного морського портового інвестора.

Нагадаємо, Зеленський зустрівся з віце-президентом, прем'єр-міністром, міністром оборони, правителем емірату Дубай шейхом Мухаммедом бін Рашидом Аль Мактумом.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українська делегація під головуванням Зеленського підписала з ОАЕ угод на 3 млрд доларів.

Відео: Сьогодні

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інвестиції ОАЕ інвестори Володимир Зеленський порти концесія

Джерело: Сьогодні

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