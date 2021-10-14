Украинские заробитчане в Германии. Кому и за что готовы платить от 120 тыс. грн в месяц

Только 7% работодателей в Германии предлагают украинцам очень высокие зарплаты

25% вакансий для работы в Германии на кадровом портале открыты для ИТ-специалистов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В конце сентября – начале октября средняя заработная плата, которую предлагали украинцам работодатели из Германии, составила около 80 тыс. грн.

Согласно данным кадрового портала grc.ua, в конце августа – начале сентября средняя заработная плата украинцев в Германии была выше на 32 тыс. грн и составляла 112 тыс. грн.

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Кому предлагают самые высокие зарплаты в Германии

25% всех актуальных вакансий для работы в Германии на кадровом портале открыты для ИТ-специалистов. В основном ищут сотрудников с минимальным опытом работы или вообще без него. Средняя компенсация – чуть больше 60 тыс. грн.

А вот разработчик программного обеспечения (Net and Node.js Software Developer) с хорошим опытом работы может претендовать на сумму 4-4.5 тыс. евро (121 тыс. – 137 тыс. до вычета налогов).

Что требуют от кандидата: минимум 4 года опыта в разработке, хорошие знания Oracle, MS SQL и Java Script, свободный английский и готовность к релокейту.

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Помимо заработной платы обещают помощь в переезде для ИТ-специалиста и его семьи.

Украинцы выбирают для заработков Германию

Украинские заробитчане, помогавшие сократить дефицит рабочей силы в Польше, все чаще уезжают на заработки в Германию.

По данным официального бюро по трудоустройству, количество запрашивающих регистрацию в Польше украинцев ежегодно растет на 20%. Но они не остаются там жить и работать, а едут в соседнюю Германию.

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К слову, работники с Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу. Фермерам приходится дешево экспортировать яблоки за границу, ведь так они могут хоть как-то заработать.