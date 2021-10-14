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Українські заробітчани в Німеччині. Кому і за що готові платити від 120 тис. грн на місяць

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
14 жовтня, 08:00
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Тільки 7% роботодавців у Німеччині пропонують українцям дуже високі зарплати
25% вакансій для роботи в Німеччині на кадровому порталі відкриті для ІТ-фахівців
25% вакансій для роботи в Німеччині на кадровому порталі відкриті для ІТ-фахівців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В кінці вересня – початку жовтня середня заробітна плата, яку пропонували українцям роботодавці з Німеччини, становила близько 80 тис. грн.

Згідно з даними кадрового порталу grc.ua, в кінці серпня – початку вересня середня заробітна плата українців у Німеччині була вищою на 32 тис. грн і становила 112 тис. грн.

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Кому пропонують найвищі зарплати в Німеччині

25% всіх актуальних вакансій для роботи в Німеччині на кадровому порталі відкриті для ІТ-фахівців. В основному шукають співробітників з мінімальним досвідом роботи або взагалі без нього. Середня компенсація – трохи більше 60 тис. грн.

А ось розробник програмного забезпечення (Net and Node.js Software Developer) з хорошим досвідом роботи може претендувати на суму 4-4.5 тис. євро (121 тис. – 137 тис. до вирахування податків).

Що вимагають від кандидата: мінімум 4 роки досвіду в розробці, хороші знання Oracle, MS SQL і Java Script, вільна англійська та готовність до релокейту.

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Крім заробітної плати обіцяють допомогу в переїзді для ІТ-фахівця і його сім'ї.

Українці вибирають для заробітків Німеччину

Українські заробітчани, які допомагали скоротити дефіцит робочої сили у Польщі, все частіше їдуть на заробітки до Німеччини.

За даними офіційного бюро з працевлаштування, кількість українців, що запитують реєстрацію в Польщі, щороку зростає на 20%. Але вони не залишаються там жити і працювати, а їдуть до сусідньої Німеччини.

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До речі, працівники з України відмовляються працювати в Польщі на збиранні яблук і вибирають легшу роботу. Фермерам доводиться дешево експортувати яблука за кордон, адже так вони можуть хоч якось заробити.

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