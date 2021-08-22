"Северный поток – 2": Меркель пригрозила России санкциями после встречи с Зеленским

Газопровод "Северный поток – 2" – не российско-немецкий проект, а европейско-российский, отметила канцлер Германии

Германия готова обсуждать "Северный поток - 2" / Фото: AFP

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода "Северного потока – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия.

Реклама

Об этом Меркель заявила на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Заботу с украинской стороны мы серьезно воспринимаем и четко говорили о том, что в европейских рамках мы выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать газопровод в качестве оружия", – сказала Меркель.

Канцлер Германии также выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.

В свою очередь президент Зеленский заявил, что говорить о "Северном потоке – 2" не будет, так как это вопрос политики и безопасности.

Реклама

Новость дополняется...