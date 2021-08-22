"Північний потік – 2": Меркель пригрозила Росії санкціями після зустрічі із Зеленським

Газопровід "Північний потік – 2" – не російсько-німецький проєкт, а європейсько-російський, зазначила канцлер Німеччини

Німеччина готова обговорювати "Північний потік - 2" / Фото: AFP

Канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", якщо РФ почне використовувати його в якості зброї.

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Про це Меркель заявила на прес-конференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Занепокоєння з української сторони ми серйозно сприймаємо і чітко говорили про те, що в європейських рамках ми виступаємо за нові санкції, якщо Росія буде намагатися використовувати газопровід в якості зброї", – сказала Меркель.

Канцлер Німеччини також виступила і за швидке продовження угоди про транзит газу через Україну на строк після 2024 року.

Водночас президент Зеленський заявив, що говорити про "Північний потік – 2" не буде,бо це питання політики і безпеки.

Санкції США проти Росії

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20 серпня Сполучені Штати ввели нові санкції проти двох громадян Росії і одного російського судна, причетних до газопроводу "Північний потік – 2".

За даними агентства Bloomberg, обмеження вводяться проти АТ "Нобіліті" (власника суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", які беруть участь в будівництві "Північного потоку – 2"). Також, як пише агентство, під санкції потрапили страхова компанія "Константа" та судно "Остап Шеремета".

Допомога Україні

Після запуску магістрального газопроводу "Північний потік – 2", який будується з Росії до Німеччини, Україні можуть надати допомогу.

Які варіанти допомоги розглядають Німеччина і США:

посилення енергетичної безпеки України шляхом інвестування в будівництво нових електростанцій;

нарощування закупівель газу в Україні;

введення механізму, який при необхідності зможе зупинити роботу "Північного потоку – 2" в разі тиску на Україну.

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Нагадаємо, США закликали владу України утриматися від критики угоди з Німеччиною про "Північний потік – 2", бо це погано вплине на відносини Вашингтона і Києва.