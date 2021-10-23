Новые правила перевозок пассажиров "Укрзализныци" и заявление Кулебы о "Северном потоке-2" – самое важное о деньгах за неделю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные экономические новости уходящей недели

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал заявления Путина о "Северном потоке - 2" шантажом / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" с 21 октября начала проверять пассажиров по-новому: в поезд без COVID-сертификата или экспресс-тестирования на коронавирус уже не пускают, а Рада приняла за основу проект закона о Госбюджете.

Понедельник. Первую нитку "Северного потока-2" закончили заполнять газом

Оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG заявила, что в соответствии с планом и проектными требованиями нитка была наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.

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Как заявил оператор, этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем.

Вторник. Некоторым украинцам задним числом пересчитают пенсии

Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262 могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

Так, из-за повышения зарплат украинским разведчикам возникла необходимость перерасчета пенсий. Поскольку подобное решение приняли еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке". Но летом пенсии так и не подняли.

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Среда. Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2022 год

Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. За принятие проекта госбюджета проголосовали 264 народных депутата.

Рада решила:

направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";

оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;

4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;

увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее;

увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.

Четверг. Новые правила перевозок пассажиров

С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров. На украинских вокзалах развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.

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Невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая даст разрешение на проезд (в случае отрицательного результата).

Вакцинация для украинцев будет бесплатной, а вот за экспресс-тест нужно заплатить 350 грн (если есть билет на поезд) и 700 грн (если билета нет).

Пятница. Россию обвинили в использовании "Северного потока-2" в качестве оружия

Украина не изменила свою позицию относительно сертификации и возможного запуска "Северного потока-2".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток-2" шантажом.

"В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", – сказал чиновник.

Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем данный газопровод Владимиру Путину. А также мы узнали, что говорят о "Северном потоке-2" в Украине.