Новые правила перевозок пассажиров "Укрзализныци" и заявление Кулебы о "Северном потоке-2" – самое важное о деньгах за неделю

"Укрзализныця" с 21 октября начала проверять пассажиров по-новому: в поезд без COVID-сертификата или экспресс-тестирования на коронавирус уже не пускают, а Рада приняла за основу проект закона о Госбюджете.
Понедельник. Первую нитку "Северного потока-2" закончили заполнять газом
Оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG заявила, что в соответствии с планом и проектными требованиями нитка была наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе.
Как заявил оператор, этого давления достаточно для того, чтобы начать транспортировку газа в дальнейшем.
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Вторник. Некоторым украинцам задним числом пересчитают пенсии
Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262 могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.
Так, из-за повышения зарплат украинским разведчикам возникла необходимость перерасчета пенсий. Поскольку подобное решение приняли еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке". Но летом пенсии так и не подняли.
Среда. Рада приняла в первом чтении госбюджет на 2022 год
Верховная Рада Украины 20 октября приняла за основу проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год. За принятие проекта госбюджета проголосовали 264 народных депутата.
Рада решила:
- направить 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";
- оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
- 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;
- увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее;
- увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн.
Четверг. Новые правила перевозок пассажиров
С 21 октября в Украине начали действовать новые правила перевозки пассажиров. На украинских вокзалах развернули пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19.
Невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая даст разрешение на проезд (в случае отрицательного результата).
Вакцинация для украинцев будет бесплатной, а вот за экспресс-тест нужно заплатить 350 грн (если есть билет на поезд) и 700 грн (если билета нет).
Пятница. Россию обвинили в использовании "Северного потока-2" в качестве оружия
Украина не изменила свою позицию относительно сертификации и возможного запуска "Северного потока-2".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном увеличении поставок газа в Европу в случае сертификации газопровода "Северный поток-2" шантажом.
"В совместном заявлении США и Германии по поводу "Северного потока-2" указано следующее: если Россия начнет использовать газ как оружие в международных отношениях, Германия начнет принимать меры. Это уже происходит, и мы ожидаем четкую позицию Германии по этому поводу", – сказал чиновник.
Ранее "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, зачем данный газопровод Владимиру Путину. А также мы узнали, что говорят о "Северном потоке-2" в Украине.