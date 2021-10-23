Нові правила перевезень пасажирів "Укрзалізниці" і заява Кулеби про "Північний потік-2" – найважливіше про гроші за тиждень

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини тижня, що минає

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав заяви Путіна про "Північний потік - 2" шантажем / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" з 21 жовтня почала перевіряти пасажирів по-новому: в поїзд без COVID-сертифіката або експрес-тестування на коронавірус вже не пускають, а Рада ухвалила за основу проєкт закону про Держбюджет.

Понеділок. Першу нитку "Північного потоку-2" закінчили заповнювати газом

Оператор проекту – компанія Nord Stream 2 AG заявила, що відповідно до плану і проектними вимогами нитка була наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 млн куб. м, що забезпечує рівень тиску 103 бар в газопроводі.

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Як заявив оператор, цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому.

Вівторок. Деяким українцям заднім числом перерахують пенсії

Колишнім військовим розвідувальних органів, які вийшли на заслужений відпочинок і отримують пенсію відповідно до "військовому" закону № 2262, можуть провести перерахунок пенсій. Він торкнеться виплат, які вони отримували з 1 серпня 2021 року.

Так, через підвищення зарплат українським розвідникам виникла необхідність перерахунку пенсій. Оскільки подібне рішення прийняли ще в липні 2021 року на виконання норм нового закону "Про розвідці". Але влітку пенсії так і не підняли.

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Середа. Рада ухвалила в першому читанні держбюджет на 2022 рік

Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила за основу проєкт закону про Державний бюджет України на 2022 рік. За ухвалення проекту держбюджету проголосували 264 народних депутата.

Рада вирішила:

направити 1 млрд грн на програму "Питна вода України";

залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху;

4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів;

збільшити витрати на розвиток аеропортів на 2 млрд грн та інше;

збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн.

Четвер. Нові правила перевезень пасажирів

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів. На українських вокзалах розгорнули пункти вакцинації від коронавірусу і експрес-тестування на COVID-19.

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Невакциновані пасажири можуть зробити тест і отримати довідку, яка дасть дозвіл на проїзд (в разі негативного результату).

Вакцинація для українців буде безкоштовною, а от за експрес-тест потрібно заплатити 350 грн (якщо є квиток на поїзд) і 700 грн (якщо квитка немає).

П'ятниця. Росію звинуватили у використанні "Північного потоку-2" в якості зброї

Україна не змінила свою позицію щодо сертифікації та можливого запуску "Північного потоку-2".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про можливе збільшення поставок газу в Європу в разі сертифікації газопроводу "Північний потік-2" шантажем.

"У спільній заяві США і Німеччини стосовно "Північного потоку-2" зазначено таке: якщо Росія почне використовувати газ як зброю в міжнародних відносинах, Німеччина почне вживати заходів. Це вже відбувається, і ми очікуємо чітку позицію Німеччини з цього приводу", – сказав чиновник.

Раніше "Сьогодні" разом з експертами розбиралися, навіщо цей газопровід Володимиру Путіну. А також ми дізналися, що говорять про "Північний потік-2" в Україні.