Некоторым украинцам задним числом пересчитают пенсии. Кто получит надбавку

Пенсия бывших военных зависит от уровня денежного обеспечения действующих военнослужащих

Повышение пенсионных выплат получат бывшие военные / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывшим военным разведывательных органов, которые вышли на заслуженный отдых и получают пенсию согласно "военному" закону № 2262 могут провести перерасчет пенсий. Он коснется выплат, которые они получали с 1 августа 2021 года.

Соответствующий проект постановления разработали в Министерстве социальной политики, сейчас проходят общественные обсуждения. Вскоре документ направят в Кабмин.

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В пояснительной записке к законопроекту объяснили, что из-за повышения зарплат украинским разведчикам возникла необходимость перерасчета пенсий. Поскольку подобное решение приняли еще в июле 2021 года во исполнение норм нового закона "О разведке". Но летом пенсии так и не подняли.

Оказалось, что согласно Закону № 2262, пенсия бывших военных зависит от финансирования действующих военнослужащих. То есть, если поднимают зарплаты, то соответственно должны автоматически пересчитать пенсии.

Перерасчет пенсионных выплат будет проведен лицам, уволенным из разведывательных органов Министерства обороны, Службы внешней разведки и Администрации Государственной пограничной службы. Под пересмотр попадут пенсии, выплаченные с 1 августа 2021 года, с учетом нового размера заработной платы разведчиков согласно постановлению № 729.

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Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.