Цены на нефть подскочили до максимума с 2018 года

В ОПЕК+ не согласовали новые квоты / Фото: AFP, REUTERS/Bruno Domingos

Мировые цены на нефть, которые недавно впервые за долгое время достигли 75 долларов за баррель Brent, превысили отметку в 76 долларов. По данным Investing, это максимум с октября 2018-го, то есть почти за три года. Спрос на черное золото растет по мере отмены коронавирусных ограничений в странах с крупнейшими экономиками. При этом члены ОПЕК+ не смогли согласовать квоты на август, которые используются для ограничения предложения сырья.

Реклама

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:35 по киевскому времени составляла 76,33 доллара за баррель. Это на 2,3% выше, чем на закрытии предыдущей торговой сессии.

Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила 75,82 доллара за баррель, на 3,2% выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

Реклама

Нефтяные котировки в настоящее время находятся на заключительной стадии подъема, считает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер.

"Резкий рост цен на нефть является следствием высокого спроса на нефть и политически ограниченных поставок. Однако при уровне цен в 75 долларов за баррель в игру вступает особая динамика... В ближайшей перспективе цены рискуют превысить наши ориентиры, поскольку запасы в хранилищах быстро истощаются. Цены на нефть действительно могут еще подскочить в ближайшей перспективе, но в средне- и долгосрочной перспективе нас ожидают более низкие цены", – объяснил Рюкер.

Читайте также: Как Украине соскочить с "топливной иглы": ответы на 8 главных вопросов

По его словам, в центре внимания рынка находится встреча ОПЕК+. Правда, заседание мониторингового комитета было неожиданно перенесено на сутки.

Государства ОПЕК+ неожиданно на сутки перенесли заседание мониторингового комитета, который должен был дать рекомендации по наращиванию добычи с августа.

Реклама

"Страны ОПЕК, хотя и заявляют о своей готовности продолжить наращивать добычу в условиях наметившегося роста спроса на нефть, но не хотели бы делать это так стремительно, как предлагает Россия", – объясняют аналитики Telegram-канала Газ-Батюшка.

Напомним, тем временем в Украине подорожал бензин.