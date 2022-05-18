Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚽ Риека - Украина: онлайн 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Антивоенная позиция или прагматичный расчет? Почему иностранный бизнес снова уходит из России

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 мая, 17:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Началась вторая волна выхода иностранных компаний с российского рынка. Рассказываем, почему они так долго думали
Многие иностранные компании приняли решение о выходе с российского рынка
Многие иностранные компании приняли решение о выходе с российского рынка / Фото: Коллаж: Сегодня

Военная агрессия России против Украины заставила Запад ввести санкции против российской экономики. Пострадали банковский сектор, предприятия ВПК и энергетики, а также готовятся санкции в отношении российских нефти и газа. После начала войны ряд крупных иностранных компаний сразу заявил об уходе из России, однако некоторые из них думали несколько месяцев, прежде чем объявить о сворачивании бизнеса в РФ.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, почему западный бизнес не сразу бросился бежать из ставшей уже токсичной России, и чего в решениях о выходе больше – антивоенной позиции или сухого расчета, когда становится понятно, оставшись в РФ можно потерять больше.

Реклама

Вторая волна ухода

Буквально сразу после начала войны России в Украине и осуждения военной агрессии со стороны коллективного запада, многие иностранные компании принимали решения о выходе с российского рынка или о сокращении там своего присутствия. Первая волна бегства иностранного бизнеса растянулась на несколько недель.

Некоторые компании выходили по собственному желанию, а некоторые из-за секторальных санкций, которые ввел Запад. Но в какой-то момент ежедневное количество новостей о прекращении работы в РФ стало уменьшаться.

После этого оказалось, что многие крупные компании несмотря ни на что, готовы остаться на российском рынке. Мы писали о том, как французская сеть строительных магазинов Leroy Merlin отказалась от того, чтобы покинуть РФ. На украинский офис, который требовал от материнской компании выйти из России, оказывалось давление.

Реклама

Ряд компаний из сектора FMCG объясняли свою позицию тем, что они не поддерживают военную агрессию, но не хотят лишать простых граждан России доступа к своим товарам. Некоторые из них после волны критики заявляли о приостановке новых инвестиций, но работать многие не прекращали.

Очередная волна выхода из РФ случилась после того, как весь мир облетели кадры из Бучи, где российские военные преступники расстреливали безоружных мирных жителей. После этого даже ранее лояльные к России западные компании начали сворачивать свою деятельность на российском рынке.

Немецкая пресса называет знаковым уход с российского рынка концерна Henkel, который производит множество строительных товаров и в том числе хорошо всем известный клей "Момент".

Реклама

Компания владела на территории РФ 11 заводами и фабриками. Поэтому решение принималось очень долго и последней каплей стала не столько антивоенная позиция руководства, сколько сложности в работе на рынке РФ из-за валютных ограничений, санкций и логистических проблем.

Боязнь преследования в РФ

Кстати, часть компаний не закрыла свой бизнес, а в разы сократила производство на российских мощностях. Такая половинчатая позиция объясняется тем, что в России угрожают уголовным преследованием тем топ-менеджерам иностранных компаний, которые допустили уход компании с российского рынка.

Например, производитель шин Continental заявил, что возобновляет производство на заводе в Калуге, в связи "с серьезными уголовными последствиями" в случае отказа от обслуживания местного спроса. Сложно сказать, правду говорят в компании или просто хотят усидеть одной попой на двух стульях.

Сухой расчет или опасение санкций

Эксперты говорят, что иностранный бизнес, и, в первую очередь, компании из США и Европы, принялись сворачивать работу в России после начала войны в Украине и введения санкций против РФ.

"Работы сворачивают, так как это политический указ и предоставлять товары и услуги стране агрессору запрещено на государственном уровне. Те компании, у которых юридически получается обходить такое решение, до последнего остаются в стране. Бизнес всегда выступает в поддержку бизнес решений. Но если появляются условия непреодолимой силы, то приходится действовать как все и уходить с рынка России", – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, например, Макдональдс сначала закрыл работу, но сохранил сотрудникам рабочие места, оборудование и платил заработные платы все это время.

"Теперь поступили заявления, что Макдональдс точно уйдет из России. А следом поступили новости, что бренд будет запущен новый, на старой базе. Это и есть попытка юридического обхода ситуации. Бизнес хочет работать дальше. Но все мы понимаем, что вывести деньги из России будет невозможно. То есть корпорации, кто останется работать с РФ, даже под новым именем, чтоб не получить клейма в международном пространстве понимают, что им нужны эти деньги в РФ", – продолжает Орыщак.

Отдельно можно выделить ситуацию с поставками китайской электроники в Россию. Китай не вводил против РФ никаких санкций, но предупредил своих производителей, что это могут сделать США. А американский рынок для китайских производителей куда как более важен, чем российский.

"В марте китайский экспорт технологической продукции в РФ снизился. По сравнению с результатами февраля, ноутбуков поставили меньше на 40%, смартфонов — почти на 66%, а телекоммуникационного оборудования — на 98%. Причина в том, что на компании из КНР давят не только санкции США, но и риск потерять западных поставщиков. В том числе давление на китайскую сторону оказывают крупнейшие американские производители полупроводников. Если китайские компании потеряют доступ к ключевым поставщикам, это будет для них катастрофой, и поэтому можно понять их мотивацию", – говорит Максим Орыщак.

Убытки спишут на войну

Эксперты говорят, что война России в Украине может сильно изменить всю структуру мировой экономики. И от политики открытых границ и глобализации, мир может перейти совсем к другим экономическим моделям.

"Развитие международных корпораций стало возможным благодаря открытым границам, юридическим позволениям, и работе людей. Сейчас этап развития мира под названием "глобализация" заканчивается и переходит на новую стадию. Снова закрыты границы, снова идет передел власти", – говорит Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что, если посмотреть на историю новостей последних лет, то нервный фон был сконцентрирован вокруг того, что падают темпы роста как корпораций, так и экономик.

"А мир привык к тому, что идет постоянное развитие, показатели постоянно растут. Так вот потреблять больше продукции было некому, а если показывать постоянное падение ВВП и продаж у компаний, то это повысит волатильность на финансовой арене. Поэтому сейчас есть война, на которую спишут очень многие неудачи как отдельных компаний, так и экономик целых государств", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, как война в Украине ударила по ценам в Европе. О том, какую какую цену платит Лукашенко за поддержку Путина, читайте здесь.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,84 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29336.98

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1987.61

Litecoin (LTC)

68.65

Ripple (XRP)

0.42

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять