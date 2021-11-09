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Могут остаться без авто. Почему у украинцев могут конфисковать транспортное средство

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
9 ноября, 10:37
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Конфисковать автомобили будут после ряда масштабных смертельных ДТП
Примерно через месяц система конфискации начнет действовать в Киеве
Примерно через месяц система конфискации начнет действовать в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине заработает система конфискации авто у тех, кто систематически нарушает ПДД и не уплачивает штрафы.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил замминистра юстиции по исполнительной службе Андрей Гайченко.

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"Есть люди, у которых 10, 15, 20 неуплаченных штрафов за превышение скорости. Это нам дает все законные основания с соблюдением требований закона выезжать, отслеживать таких нарушителей, совместно с сотрудниками полиции задерживать их и эвакуировать их транспортные средства на штрафплощадку", – рассказал Гайченко.

После эвакуации, владелец авто должен оплатить все штрафы за превышение скорости, заплатить за эвакуацию автомобиля (около 1200 грн) и пребывание транспорта на штрафплощадке (144 грн за день). Если он не найдет денег, его автомобиль продадут на аукционе.

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В Минюсте уточнили, что тех, кто ездит на скорости более 150 км/ч по всей стране насчитывается около 150, более 30 из них находятся в Киеве. Конфисковать автомобили будут после ряда масштабных смертельных ДТП, которые произошли из-за превышения скорости.

Отметим, что конфискацией авто занимается Государственная исполнительная служба вместе с патрульными. А первые авто уже забрали у владельцев в Харькове. Примерно через месяц такая система начнет действовать в Киеве, а потом – по всей территории страны.

Какие "евробляхи" могут конфисковать?

Некоторые авто на европейских номерах могут конфисковать даже после растаможивания в сервисных центрах МВД.

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Сделать это правоохранители могут из-за намеренно или случайно поврежденных VIN-кодов, которые покупатели очень часто не замечают при заключении сделки.

Адвокаты отмечают, что такой автомобиль очень сложно легализовать и на его владельца даже могут возбудить уголовное дело.

"Сегодня" ранее писали, что украинцы начали активно проводить растаможку автомобилей по полной цене.

А также сообщали, что некоторые возвращают свои машины обратно в Европу.

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