Можуть залишитись без авто. Чому в українців можуть конфіскувати транспортний засіб

Конфіскуватимуть автомобілі після низки масштабних смертельних ДТП

Приблизно через місяць система конфіскації почне діяти у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні запрацює система конфіскації авто у тих, хто систематично порушує ПДР та не сплачує штрафи.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник міністра юстиції з виконавчої служби Андрій Гайченко.

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"Є люди, які мають 10, 15, 20 несплачених штрафів за перевищення швидкості. Це нам дає всі законні підстави з дотриманням вимог закону виїжджати, відстежувати таких порушників, спільно зі співробітниками поліції затримувати їх та евакуювати їхні транспортні засоби на штрафмайданчик", – розповів Гайченко.

Після евакуації, власник авто має сплатити всі штрафи за перевищення швидкості, заплатити за евакуацію автомобіля (близько 1200 грн) та перебування транспорту на штрафмайданчику (144 грн за день). Якщо він не знайде грошей, то його автомобіль продадуть на аукціоні.

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У Мін'юсті уточнили, що тих, хто їздить на швидкості понад 150 км/год, по всій країні налічується близько 150, понад 30 з них перебувають у Києві. Конфіскуватимуть автомобілі після низки масштабних смертельних ДТП, які сталися через перевищення швидкості.

Зазначимо, що конфіскацією авто займається Державна виконавча служба разом з патрульними. А перші авто вже забрали у власників у Харкові. Приблизно через місяць така система почне діяти у Києві, а потім – на всій території країни.

Які "євробляхи" можуть конфіскувати?

Деякі авто на європейських номерах можуть конфіскувати навіть після розмитнення у сервісних центрах МВС.

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Зробити це правоохоронці можуть через навмисно чи випадково пошкоджені VIN-коди, які покупці дуже часто не помічають під час укладання угоди.

Адвокати зазначають, що такий автомобіль дуже складно легалізувати, і на його власника навіть можуть порушити кримінальну справу.

"Сьогодні" раніше писали, що українці почали активно проводити розмитнення автомобілів за повною ціною.

А також повідомляли, що деякі повертають свої машини назад до Європи.