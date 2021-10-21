Боятся штрафов и конфискаций? Почему украинцы растамаживают "евробляхи" по полной цене

Согласно закону, украинец должен растаможить автомобиль сразу после того, как он был ввезен в Украину

В Украине порядка 70 тысяч "евроблях" / Фото: Коллаж: Сегодня

Владельцы "евроблях" начали массовую растаможку своих авто, которые ввезли в Украину в 2021 году. Поскольку после 10 ноября власти отменяют льготные правила для тех, кто въехал в 2020 году, а для украинцев в приоритете не сэкономить, а хотя бы сохранить машину. Многие регистрируют авто по полной стоимости.

Об этом сообщает UBR.

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"Евробляхи" в Украине

Согласно статистике, в Украине около 70 тысяч "евроблях". В основной массе это "евробляхи" 2003-2005 гг. выпуска, хотя есть и более новые – 2016 года. Во время принятия закона о льготной растаможке депутаты не включили их в перечень допустимых. Теперь водителям придется растаможивать их по полной цене, или платить штраф вплоть до конфискации.

"Мы подавали правки, чтобы закон распространялся и на те автомобили, которые въехали в страну на момент его принятия, т.е. на 15 апреля 2021 года. Но их не учли", – заявил юрист ОО "Авто Евро Сила" Иван Казачук.

От чего зависит стоимость растаможки

При расчете стоимости учитывают стоимость авто. В среднем, в районе 100 тыс. грн всех платежей. Но иногда машина может стоит дешевле растаможки.

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"Машина может стоить $1500, а растаможка – $3500-3700, поэтому в итоге выходит такая цена, как если бы подержанную машину покупали в Украине. Никак не экономия", – уточняет Казачук.

Также зависит от даты ввоза авто в Украину, ведь льготно можно растаможить лишь ввезенные в 2020 году авто, а если в 2021 – то правила другие. Также, на такой вид таможенного оформления не дают кредит, украинцам приходится платить из собственных карманов. Но, для такой растаможки не нужно стоять в очередях и пройти таможенное оформление по полной ставке можно на любой таможне. Также, не нужно ориентироваться на дату окончания закона о льготной растаможке.

Как не лишиться авто

Эксперты рекомендуют поспешить растаможить до 11 ноября автомобиль, несмотря на то, что год после ввоза еще не прошел. Поскольку после окончания льготного периода легализации "евроблях" полиция начнет применять санкции. И неизвестно, будут ли они массовыми или выборочными. Например, авто "не на ходу" придется везти на таможню эвакуатором – иначе штраф 170 тыс. грн.

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Кроме того, с учетом появления различных систем проверок, эксперты советуют заняться оформление авто уже сейчас. Тогда снижается вероятность того, что водителя остановит полиция. А после 10 ноября надо будет думать о том, как безопасно и без штрафа доставить авто до границы. Некоторые украинцы планируют доставлять авто эвакуатором.

"Растаможиться можно там, где делал перезаезд. Но 99% используют границы только для перезаезда, а растаможиваются где-то на внутренних таможнях, там, где проживают – Киев, Житомир, Ровно и т.д.", – объяснил Казачук.

По его словам, лишь за сентябрь эксперты провели процедуру таможенного оформления для 25 "евроблях" по полной стоимости. Украинцы массово обращаются к специалистам, чтобы сохранить автомобиль, иначе его конфискуют.

"Закон льготной растаможки вводился для тех людей, которые уже завезли автомобиль, и чтобы у них снялась проблема. А те, кто завез авто позже – уже либо растаможивают по полной, либо рискуют со штрафами", – уточняет адвокат Виталий Собкович.

Отметим, что согласно закону, украинец должен растаможить автомобиль сразу после того, как он был ввезен в Украину.

Ранее мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но воспользоваться этой возможностью могут не все.

В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и выросла заинтересованность в автомобилях с США.