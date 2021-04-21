"Евробляхи" теперь можно растаможить за 1000 евро, но не всем – в чем подвох

Растаможить "евробляху" можна еще дешевле. Рада снизила налоги, но новыми ставками не смогут воспользоваться те, кто решил купить автомобиль в этом году

Растаможивание авто в Украине подешевело. Верховная Рада приняла два закона: 4643-д и 4644-д, которые снижают в несколько раз стоимость растаможки "евроблях". Но это временно и для узкого круга автовладельцев, а именно для тех, кто ввез авто до 2021 года.

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Кто и на каких условиях может растаможить автомобиль дешевле, чем другие, разбирался сайт "Сегодня".

Какие условия получили собственники "евроблях"?

Для собственников "евроблях" отменили таможенный сбор (для всех остальных он составляет 10% от стоимости авто) и снизили акциз, изменив формулу расчета:

Для сравнения: посчитаем, какую сумму акциза заплатит "льготник".

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За автомобиль Volkswagen Polo 2011 года выпуска с пробегом 179 тыс. км на польском сайте объявлений просят 5000 евро. Объем двигателя – 1198 куб. см, тип – бензин.

По новой формуле акциз составит 300 евро – и никакого таможенного сбора. Но еще придется заплатить взнос 8500 грн (≈ 252 евро) при растаможивании – за освобождение от ответственности при нарушении транзитного режима или временного режима ввоза. Итого со взносом "льготник" заплатит около 552 евро.

Тот, кто ввез автомобиль в этом году, заплатил бы по обычной ставке 450 евро акциза плюс 415 евро таможенного сбора. Итого – 865 долл.

Мы не считаем другие платежи: НДС, пенсионный сбор, регистрационный сбор – поскольку их не изменяли.

На какие авто ввели "льготы"?

По льготным ставкам можно растаможить как легковушки, так и грузовики весом до 3,5 тонны. Главное, чтобы на территорию Украины транспорт ввезли до 2021 года. И это должны быть не новые авто, а выпущенные до 2015 года.

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Однако легковой автомобиль должен отвечать хотя бы экостандарту "Евро-2" (от 1997 г. в.), а вот грузовики – только "Евро-5" (от 2010 г. в.).

По этим условиям можно оформить только один автомобиль на одного человека. Если кто-то успел до января 2021 года ввезти и легковушку, и грузовик без растаможки, то теперь может легализовать два автомобиля по особо низким тарифам.

"Все, кто соблюдает законодательство, под этот закон не попадают. Он исключительно для нарушителей таможенных правил, чьи авто на 31 декабря 2020 года находились в Украине. Но в силу того, как прописан закон, не факт, что все люди смогут им воспользоваться. Закон сомнителен и выглядит скорее как желание частично закрыть эту проблемную тему", – говорит Михаил Катрук, сооснователь общественной организации "Доступное авто" Института исследований авторынка.

В Украине по некоторым оценкам – полмиллиона автомобилей на еврономерах. Их водители активно борются за свои права. Фото: УНИАН.

Сколько времени дали на растаможку?

Льготный период будет действовать 180 дней. Больше времени дают участникам боевых действий – 270 дней. Но они должны доказать, что находились на территории ООС более 90 дней.

Михаил Катрук не верит, что все смогут вложится в отведенные сроки.

Проблема 1. Снятие с регистрации за границей

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Чтобы пройти всю процедуру растаможивания, владелец авто должен снять машину с иностранной регистрации. Для этого нужно выехать за границу.

"Для тех, кто захочет пройти всю процедуру, основной проблемой будет снятие с регистрации. Из-за COVID-19 пересечение границы и работа госорганов ограничены и есть дополнительные требования. Для собственников авто это создаст неудобства. Возможно, это компенсирует низкая цена растаможки, потому что экономия существенная", – отмечает Катрук.

Льготы введены только для тех, кто нарушил таможенное законодательство. Те, кто честно растаможил авто, ничего не получит – отмечают эксперты. Фото: УНИАН / Фото: Анатолий Бойко

Проблема 2. Наличие оригинала инвойса или купчей

У владельца "евробляхи" должен быть оригинал инвойса или купчей.

Если украинец не владелец авто юридически, то придется искать владельца. Проблемы могут составлять автомобили с литовскими номерами. Эти авто массово оформлялись на фиктивные фирмы в Литве и передавались украинским покупателям по доверенности. Сейчас многих таких фирм уже не существует.

"С литовскими авто будут проблемы, учитывая, по каким схемам их ввозили в Украину. С польскими и чешскими – проще. Их покупали у частников, и найти предыдущего собственника не будет проблемой, возможно, и обойдется в копейку", – отмечает Михаил Катрук.

Проблема 3. Регистрация авто в Украине

По разным данным, количество "евроблях" в Украине составляет около 500 тыс. Растаможить их за 180 дней нереально, считает Катрук.

В Украине не будут успевать провести столько действий. Если таможня еще работает стабильно и практически круглосуточно, то еще надо пройти сертификацию, а затем поставить авто на регистрацию в сервисном центре – для этого надо становиться в очередь, в которой можно пробыть несколько месяцев.

Напомним, ранее "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Они хотели полной отмены акциза для всех легковых авто.

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