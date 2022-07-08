Цена на автогаз обвалилась: сколько стоит топливо на АЗС

Рассказываем, как в течение недели упала цена на популярное топливо и какие цены выставили АЗС в пятницу, 8 июля

Сколько стоит автогаз на АЗС / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В начале июля благодаря стабилизации бензинового кризиса цены на топливо упали. В частности, автогаз с 1 по 8 июля подешевел на 2,26 грн, и сейчас стоит в среднем 37,14 грн.

Со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95" в enkorr рассказали, сколько это топливо стоит на разных АЗС.

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Какие цены установили в пятницу, 8 июля

За неделю цены на разных заправках упали от 30 коп. до 5,5 грн. Теперь за автогаз платить нужно столько:

ОККО (за неделю цена упала на 2 грн) – 35,99 грн/литр;

WOG (на 1 грн) – 36,98 грн/литр;

Укрнефть (на 3 грн) – 36,95 грн/литр;

Shell (на 2,10 грн) – 36,78 грн/литр;

БРСМ (на 1,78 грн) – 36,03 грн/литр;

UPG (на 0,5 грн) – 36,50 грн/литр.

Больше всего цена упала в сети "Рур групп" на целых 5,50 грн. Теперь там автогаз стоит 36,50 грн.

В общем ситуация выглядит так:

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Что произойдет с бензиновым кризисом в августе

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн объяснил, что в июле ситуация с топливным кризисом улучшилась, потому что еще в мае государство отменило регулирование цен на топливо, а также объемы ресурса в стране увеличились.

Но даже такое улучшение не означает, что кризис больше не усугубляется. Как объяснил эксперт, с августа по октябрь в Украине продолжается жатва. И когда она начнется, нагрузка на транспортную инфраструктуру увеличится.

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Также расслабляться не следует, поскольку российский враг держит "на прицеле" нашу нефтяную инфраструктуру, а дефицит топлива может возникнуть и в Европе.

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