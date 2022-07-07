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Не останется ни копейки: WOG предупредила водителей об опасности

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июля, 16:57
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Мошенники придумали новую схему, как во время топливного кризиса обворовывать водителей, прикрываясь именем известных компаний
Мошенники придумали новую схему во время кризиса топлива
Мошенники придумали новую схему во время кризиса топлива / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время бензинового кризиса в Украине появилось немало мошеннических схем, и люди несознательно могут стать жертвами мошенников. 7 июля компания WOG предупредила о новом обмане.

В пресс-службе рассказали, чего следует опасаться клиентам компании.

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Мошенники создали фейковый ресурс

В сети появился клон официального онлайн-магазина WOG. Чтобы вызвать доверие у пользователей, аферисты добавили на сайт ссылку на официальный сайт сети АЗК WOG и Центр поддержки клиентов. С помощью этого ресурса мошенники воруют деньги и персональные данные клиентов.

"Обращаем внимание и еще раз призываем покупать талоны и топливные карты исключительно через официальные представительства WOG, контакты которых находятся на официальном сайте wog.ua. Ни в коем случае не нужно обращаться в сторонние компании и не покупать с рук", – говорится в сообщении компании.

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В пресс-службе добавили, что WOG не продает топливные талоны и карты через сторонние сайты, Telegram-каналы, группы в Viber, страницы в TikTok и другие социальные сети.

"Также мы не ведем коммуникацию в Telegram-каналах о продаже топливных талонов, поэтому будем благодарны за твою активную позицию и размещение жалоб на подобные публикации не позволяй мошенникам вводить себя в заблуждение", говорится в сообщении.

Как мошенники наживаются на дефиците топлива

Раньше мы рассказывали, что очень частым явлением стала реализация талонов "с рук". Но в таком случае очень легко сбыть водителям недействительные талоны. Проверить их можно только на АЗС или офисе оператора-эмитента. И возмещений за приобретенные таким образом талоны не производятся в сетях заправок.

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Читайте в нашем материале, какими еще способами мошенники наживаются во время топливного кризиса.

Также мы писали о том, что в начале июля бензиновый кризис ослаб. Но директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн призвал водителей не расслабляться. Читайте, что произойдет с бензиновым кризисом в августе.

"Сегодня" рассказывали также, какие лимиты действуют на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нефть" и OKKО, и какой сюрприз на заправке может случиться для водителя.

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Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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