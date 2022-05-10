Новая мошенническая схема во время топливного кризиса: как обманывают украинцев

Рассказываем, каким способом мошенники похищают персональные данные в украинцев во время бензинового кризиса

Как мошенники наживаются на бензиновом кризисе / Фото: Getty Images

Дефицит бензина в Украине продолжается уже почти две недели. За это время люди нашли способы нажиться на украинцах во время кризиса.

В сети АЗС "ОККО" сообщили, что за время дефицита горючего в стране активизировались мошенники. Теперь под именем АЗС они обманывают покупателей.

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Что придумали мошенники

Появилась массовая рассылка сообщений, в которых есть ссылка на сайт. На нем есть информация, что в ОККО якобы действуют государственные субсидии.

Дальше пользователю предлагают пройти опросник и получить 5 тыс. грн пособия на покупку бензина. А потом мошенники призывают делиться этим ссылкой с друзьями и обязательно предоставить персональные данные.

Чтобы вызвать большее доверие, на сайте даже есть отзывы от якобы счастливых участников этой программы.

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На ОККО полностью опровергли существование такой программы с помощью для клиентов.

"Информируем и предупреждаем вас – наша сеть не имеет никакого отношения к этой акции. Обо всех своих официальных активностях мы всегда сообщаем через официальный сайт нашей компании или через сообщения от программы лояльности Fishka, а также через наши официальные страницы в социальных сетях. Пожалуйста, внимательно проверяйте адрес ссылки, которую вы получили. Не переходите по ссылке, если в адресе – непонятный набор символов. Если вы все же перешли по ссылке, ни в коем случае не предоставляйте ваши персональные данные", – говорится в сообщении.

Также клиентов призывали не распространять фейковые страницы и информацию в группах и чатах.

Как еще обманывают украинцев во время топливного кризиса

Как "Сегодня" писали ранее, директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества. Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, которые оказываются недействительными.

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Еще одна проблема – смешивание горючего. Она существовала и раньше, потому что некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого горючего ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Кроме того, из-за безумных очередей за горючим появилось и тематическое предложение на рынке. Пользователи OLX предлагают отстоять в очередях на АЗС за определенную сумму. За час "услуг" просят 200 грн, оптом дешевле – если стоять больше часа, то средняя цена снижается до 130 грн.

Также на OLX являются объявления о продаже топлива по заоблачным ценам. В одном из объявлений говорится, что в Киеве можно приобрести бензин А-95 без очередей, цена которого составляет 100 грн/литр. Какие цены в других предложениях, читайте здесь.

"Сегодня также объясняли, как продают горючее на ОККО, WOG и БРСМ. Мы писали и об объяснении премьер-министра Украины, почему возник дефицит горючего, и на какие цены следует рассчитывать в будущем.