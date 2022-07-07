Цифры в чеке неприятно удивят: какой сюрприз на заправке может случиться для водителя

Рассказываем, сколько действительно топлива может вместить автомобиль, и почему для некоторых водителей это может стать сюрпризом

Сколько на самом деле бензина может уместиться в бак / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине продолжается бензиновый кризис, и водители особенно обращают внимание на цены и количество купленного топлива. Однако в таких условиях может стать сюрпризом то, что залить полный бак означает больше, чем ожидал водитель.

Что и почему может случиться на заправке, рассказали в сети АЗС UPG.

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Причина в объеме бензобака

Случаются ситуации, когда водитель просит залить полный бак, зная его объем по техническим характеристикам. Но в итоге на АЗС заливают больше. Так, в чеке значительно увеличивается цена, на что покупатель не рассчитывал вообще.

А проблема в том, что паспортный и реальный объем бензобака не совпадают. Эксперты говорят, что автомобили, где технические характеристики бензобака совпадают с реальными объемами, случаются очень редко.

"Например, если по паспорту указан объем резервуара 45 л, то и отстрел пистолета может произойти при таком же числе. Но это не значит, что в бак не поместится больше бензина. Туда может войти 5, 10, а то и 15 л до того, как топливо станет вытекать из горловины", – говорится в сообщении.

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Зачастую несовпадение номинального от фактического объема встречаются в автомобилях европейского производства. Оно может колебаться от 20 до 25%. Меньшая разница есть у авто японского, корейского и американского производства.

Как вернуть номерные знаки

Номерные знаки могут украсть или быть повреждены по разным причинам. Например, во время полномасштабной войны некоторые водители потеряли их из-за боевых действий. Однако вернуть номера можно в сервисных центрах МВД.

Обратиться можно в любой центр, и подать следует следующие документы:

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паспорт гражданина Украины (если вы предоставите ID-карту без сведений о регистрации места жительства в бесконтактном электронном носителе, то вместе с паспортом нужно подать справку о регистрации места жительства);

идентификационный код владельца транспортного средства;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

в случае кражи – справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Национальной полиции;

в случае утраты – письменное объяснение обстоятельств утраты документа.

После всех необходимых процедур транспортное средство будет перерегистрировано и владельцу выдадут новые номера.

Мы писали и о том, какое топливо резко подешевело на АЗС, и что происходит с лимитами на покупку бензина.