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Не залишиться ні копійки: WOG попередила водіїв про небезпеку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 липня, 16:57
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Шахраї вигадали нову схему, як під час паливної кризи обкрадати водіїв, прикриваючись іменем відомих компаній
Шахраї вигадали нову схему під час кризи пального
Шахраї вигадали нову схему під час кризи пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час бензинової кризи в Україні з'явилося чимало шахрайських схем, і люди несвідомо можуть стати жертвами шахраїв. 7 липня компанія WOG попередила про новий обман.

У пресслужбі розповіли, чого варто остерігатися клієнтам компанії.

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Шахраї створили фейковий ресурс

У мережі з'явився клон офіційного онлайн-магазину WOG. Щоб викликати довіру у користувачів, аферисти додали на сайт посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та Центр підтримки клієнтів. Через цей ресурс шахраї крадуть гроші та персональні дані клієнтів.

"Звертаємо увагу і вкотре закликаємо купувати талони і паливні картки виключно через офіційні представництва WOG, контакти яких є на офіційному сайті wog.ua. В жодному разі не треба звертатись до сторонніх компаній та не купувати з рук", – ідеться в повідомленні компанії.

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У пресслужбі додали, що WOG не продає паливні талони і картки через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі.

"Також ми не ведемо комунікацію у Telegram-каналах щодо продажі паливних талонів, тому будемо вдячні за твою активну позицію, та розміщення скарг на подібні публікації – не дозволяй шахраям вводити себе в оману", – ідеться в повідомленні.

Як шахраї наживаються на дефіциті пального

Раніше ми розповідали, що дуже частим явищем стала реалізація талонів "з рук". Але в такому випадку дуже легко збути водіям недійсні талони. Перевірити їх можна лише на АЗС чи в офісі оператора-емітента. І відшкодувань за придбані у такий спосіб талони не здійснюють у мережах заправок.

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Читайте у нашому матеріалі, якими ще способами шахраї наживаються під час паливної кризи.

Також ми писали про те, що на початку липня бензинова криза послабилась. Але директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн закликав водіїв не розслаблятись. Читайте, що станеться з бензиновою кризою у серпні.

"Сьогодні" розповідали також, які ліміти діють на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKKО, і який сюрприз на заправці може статися для водія.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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