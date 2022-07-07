Не залишиться ні копійки: WOG попередила водіїв про небезпеку

Шахраї вигадали нову схему, як під час паливної кризи обкрадати водіїв, прикриваючись іменем відомих компаній

Шахраї вигадали нову схему під час кризи пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час бензинової кризи в Україні з'явилося чимало шахрайських схем, і люди несвідомо можуть стати жертвами шахраїв. 7 липня компанія WOG попередила про новий обман.

У пресслужбі розповіли, чого варто остерігатися клієнтам компанії.

Реклама

Шахраї створили фейковий ресурс

У мережі з'явився клон офіційного онлайн-магазину WOG. Щоб викликати довіру у користувачів, аферисти додали на сайт посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та Центр підтримки клієнтів. Через цей ресурс шахраї крадуть гроші та персональні дані клієнтів.

"Звертаємо увагу і вкотре закликаємо купувати талони і паливні картки виключно через офіційні представництва WOG, контакти яких є на офіційному сайті wog.ua. В жодному разі не треба звертатись до сторонніх компаній та не купувати з рук", – ідеться в повідомленні компанії.

Реклама

У пресслужбі додали, що WOG не продає паливні талони і картки через сторонні сайти, Telegram-канали, групи у Viber, сторінки в TikTok та інші соціальні мережі.

"Також ми не ведемо комунікацію у Telegram-каналах щодо продажі паливних талонів, тому будемо вдячні за твою активну позицію, та розміщення скарг на подібні публікації – не дозволяй шахраям вводити себе в оману", – ідеться в повідомленні.

Як шахраї наживаються на дефіциті пального

Раніше ми розповідали, що дуже частим явищем стала реалізація талонів "з рук". Але в такому випадку дуже легко збути водіям недійсні талони. Перевірити їх можна лише на АЗС чи в офісі оператора-емітента. І відшкодувань за придбані у такий спосіб талони не здійснюють у мережах заправок.

Реклама

Читайте у нашому матеріалі, якими ще способами шахраї наживаються під час паливної кризи.

Також ми писали про те, що на початку липня бензинова криза послабилась. Але директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн закликав водіїв не розслаблятись. Читайте, що станеться з бензиновою кризою у серпні.

"Сьогодні" розповідали також, які ліміти діють на заправках UPG, WOG, "БРСМ-Нафта" і OKKО, і який сюрприз на заправці може статися для водія.