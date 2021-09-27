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ПриватБанк через 69 гривень "нацькував" на українця колекторів. Як клієнт несподівано перетворився в боржника

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
27 вересня, 09:55
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Чоловік не брав ніякого кредиту і до останнього не розумів про який борг йдеться
ПриватБанк жодного разу не повідомив чоловіка про борг
ПриватБанк жодного разу не повідомив чоловіка про борг / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт державного ПриватБанку поскаржився, що через борг в 69 гривень йому регулярно дзвонили колектори і вимагали повернути гроші.

Про це написав журналіст Андрій Лохматов в Facebook.

Колектори вимагають 69 гривень

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"Три тижні тому мені почав майже щодня надходити дратівливий телефонний дзвінок з невідомого номера. Робот повторював одну й ту ж фразу приблизно такого змісту: "Завтра засідатиме кредитний комітет, негайно оплатіть борг", – написав він.

Чоловік здивувався, оскільки ніякого кредиту не брав і не розумів, про який борг йдеться і кому його потрібно оплатити. А оскільки дзвонив не оператор, а робот, то і запитати не було у кого.

Виявилося, що йому дзвонила юридична компанія "Дельта-М", яка займається стягненням боргів. Але туди було практично неможливо додзвонитися. Чоловікові довелося написати електронного листа з проханням зателефонувати. Коли йому все-таки передзвонили, то виявилося, що він винен ПриватБанку 69 грн 9 копійок. За що – невідомо.

Звідки взявся борг?

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Журналіст пішов до найближчого відділення ПриватБанку, щоб прояснити ситуацію і дізнатися чому банк передав його персональні дані колекторам.

"Виявляється, коли я закрив свій ФОП рік тому, мій бізнес-рахунок в ПриватБанку залишався весь цей час відкритим і відповідно не активним, у мене на балансі не вистачило грошей для оплати 100 грн за користування рахунком за останній місяць його активності і ці смішні 69 грн я залишився винен банку", – з'ясував Лохматов.

У той же час, банк жодного разу не повідомив чоловіка про борг, а відразу ж передав його дані колекторам.

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"Борг я оплатив. Але на моє запитання, чому ніхто зі співробітників банку не зволив мені по-людськи повідомити про те, що я залишився винен ці копійки, які я б відразу ж сплатив без всіх цих рухів тіла, і чому банк так легко розпоряджається моїми персональними даними, мене про це не повідомляючи, мені в банку відповісти не змогли", – розповів журналіст.

ПриватБанк не здає лідируючі позиції

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатку "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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