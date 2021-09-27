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ПриватБанк из-за 69 гривен "натравил" на украинца коллекторов. Как клиент неожиданно превратился в должника

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
27 сентября, 09:55
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Мужчина не брал никакой кредит и до последнего не понимал о каком долге идет речь
ПриватБанк ни разу не уведомил мужчину о долге
ПриватБанк ни разу не уведомил мужчину о долге / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что из-за долга в 69 гривен ему регулярно звонили коллекторы и требовали вернуть деньги.

Об этом написал журналист Андрей Лохматов в Facebook.

Коллекторы требуют 69 гривен

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"Три недели назад мне начал почти каждый день поступать раздражающий телефонный звонок с неизвестного номера. Робот повторял одну и ту же фразу примерно такого содержания: "Завтра будет заседать кредитный комитет, немедленно оплатите долг", – написал он.

Мужчина удивился, поскольку никакой кредит не брал и не понимал, о каком долге речь и кому его нужно оплатить. А поскольку звонил не оператор, а робот, то и спросить было у некого.

Оказалось, что ему звонила юридическая компания "Дельта-М", которая занимается взысканием долгов. Но туда было практически невозможно дозвониться. Мужчине пришлось написать электронное письмо с просьбой позвонить. Когда ему все-таки перезвонили, то оказалось, что он должен ПриватБанку 69 грн 9 копеек. За что – неизвестно.

Откуда взялся долг?

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Журналист пошел в ближайшее отделение ПриватБанка, чтобы прояснить ситуацию и узнать почему банк передал его персональные данные коллекторам.

"Оказывается, когда я закрыл свой ФОП год назад, но мой бизнес-счёт в ПриватБанке оставался все это время открытым и соответсвенно не активным, у меня на балансе не хватило денег для оплаты 100 грн за пользование счетом за последний месяц его активности и эти смешные 69 грн я остался должен банку", – выяснил Лохматов.

В то же время, банк ни разу не уведомил мужчину о долге, а сразу же передал его данные коллекторам.

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"Долг я оплатил. Но на мой вопрос, почему никто из сотрудников банка не соизволил мне по-человечески сообщить о том, что я остался должен эти копейки, которые я бы сразу же оплатил без всех этих телодвижений, и почему банк так легко распоряжается моими персональными данными, меня об этом не уведомляя, мне в банке ответить не смогли", – рассказал журналист.

ПриватБанк не сдает лидирующие позиции

Как уже писали "Сегодня", в Украине участились случаи взлома финансового приложения "Приват24" – все больше жертв сообщают о мошенниках. Среди самых распространенных вариантов – фишинг и звонки.

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