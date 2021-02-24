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Курс долара зростає на міжбанку: чому і чи надовго це

24 лютого, 12:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок знову знаходиться під впливом суперечливих факторів

Долар 24 лютого після зниження за офіційним курсом торгується на міжбанку поблизу рівня 27,95 гривні. Очікується, що сьогодні курс залишиться на цій позначці. Однак у подальшому зміцнення гривні залишиться на порядку денному.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин. Він вказав на такі тенденції на валютному ринку:

  • Деяке ослаблення національної валюти спостерігається, незважаючи на позитивну новину про те, в Україні зареєстрували вакцину Pfizer. На ринку ходять чутки, що Укрексімбанк скуповував валюту, можливо, на контракти під вакцину. Якщо це так, то рух у вівторок швидше був ситуативним, і в міру відходу великого покупця, ринок може повернуться в середину торговельного діапазону.
  • Активність імпортерів стримує в цілому складна епідеміологічна ситуація.
  • Розміщення ОВДП дозволило Мінфіну залучити 10,5 млрд гривень. Але ставки вже не настільки привабливі для нерезидентів, тому що на світовому ринку формується тренд на зростання ставок по більш стабільним і безпечним облігаціях.

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В тренді
Бензин і дизель дорожчають: експерти назвали дві причини
  • Ринок чекає розпродажів валюти аграріями напередодні посівної.
  • Традиційне для кінця місяця погашення ПДВ знизило пропозицію валюти експортерами та підтримало ослаблення гривні.

Нагадаємо, раніше фінансовий аналітик пояснив, загрожує українцям обвал гривні та за якої умови курс долара може різко зрости.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні
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Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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долар курс міжбанк курс долара валютний ринок Андрій Шевчишин

Джерело: Сьогодні

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