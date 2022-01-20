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Доллар пішов на спад: що буде з гривнею до кінця тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 08:34
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 20 січня
Що буде із курсом 17 грудня?
Що буде із курсом 17 грудня? / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 20 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,40 грн;
  • 1 євро – 32,19 грн;
  • 1 злотий – 7,12 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на 1 копійку, євро – на 15 копійок. Курс злотого впав на 2 копійки, а курс рубля – на 5 копійок.

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Що було з курсом на міжбанку?

У середу вперше за тривалий час долар подешевшав на міжбанку. У продажу та купівлі він здешевшав на 7 копійок. Завершилися торги з показниками 28,29/28,31 грн/дол.

Торги з євро відкрилися в діапазоні 32,1318/32,1545 грн/євро, а завершилися також падінням. До закриття міжбанку єдина європейська валюта подешевшала на 5 копійок у купівлі та 4 у продажу (32,08/32,11 грн).

Що буде з курсом долара далі?

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, наближення засідання НБУ, на якому регулятор може вжити рішучих дій зі стримування інфляції в країні, трохи протверезили ринок, і покупці вирішили розпродати частину раніше купленої валюти.

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Проте основні ризики для гривні зберігаються, зазначив експерт, оскільки весь світ стежить за розвитком відносин з Росією, а ринок залишається в заручниках імпорту, що росте, товарно-продуктового, а також енергетичного.

На думку Шевчишина, найближчим часом українську гривню торгуватимуть у діапазоні 28,3-28,4 грн за долар.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют далі, і розповідали, чому долар може втратити статус світової валюти.

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