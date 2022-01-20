Доллар пошел на спад: что будет с гривней до конца недели

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 января

Что будет с курсом 17 декабря? / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 20 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,40 грн;

1 евро – 32,19 грн;

1 злотый – 7,12 грн;

10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 1 копейку, евро - на 15 копеек. Курс злотого упал на 2 копейки, а курс рубля – на 5 копеек.

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Что было с курсом на межбанке?

В среду впервые за долгое время доллар подешевел на межбанке. В продаже и в покупке он дешевле на 7 копеек. Завершились торги с показателями 28,29/28,31 грн/долл.

Торги по евро открылись в диапазоне 32,1318/32,1545 грн/євро, а завершились также падением. К закрытию межбанка единая европейская валюта подешевела на 5 копеек в покупке и 4 в продаже (32,08/32,11 грн).

Что будет с курсом доллара дальше?

Как рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, приближающееся заседание НБУ, на котором регулятор может предпринять решительные действия по сдерживанию инфляции в стране, немного отрезвили рынок, и покупатели решили распродать часть ранее купленной валюты.

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Однако основные риски для гривни сохраняются, отметил эксперт, поскольку весь мир следит за развитием отношений с Россией, а рынок остается в заложниках растущего импорта, товарно-продуктового, а также энергетического.

По мнению Шевчишина, в ближайшее время украинская гривня будет торговаться в диапазоне 28,3-28,4 грн за доллар.

"Сегодня" также писали, что будет с курсом валют дальше, и рассказывали, почему доллар может потерять статус мировой валюты.