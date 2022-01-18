Долар перетнув позначку у 28 гривень: що відбувається з курсом валют 18 січня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 18 січня

Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 18 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,12 грн.;

1 євро – 32,05 грн;

1 злотий – 7,08 грн.;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав одразу на 17 копійок, а євро – на 7 копійок. Курс злотого зріс на 4 копійки, а курс рублів – на 2 копійки.

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Що було із курсом валют на міжбанку?

У понеділок, 18 січня, торги американської валюти стартували зі значеннями 28,051/28,07 грн, а до їх закриття долар подорожчав у купівлі та продажу до 28,26/28,28 грн.

Весь банківський день українська гривня була під тиском і єдина європейська валюта також зросла до 32,25/32,27 гривні.

Що буде цього тижня

Наступного тижня, з 17 по 23 січня, українська гривня продовжить девальвувати.

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За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, цей період стане для гривні негативним і середній курс продажу коливатиметься від 27,75 до 28,10 грн.

На думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, наступного тижня тренд на ослаблення гривні збережеться. Українська валюта рушить до зони 28,2-28,3 грн за долар.

Найпесимістичніший прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, гривня ослабне до 28,5 грн, незважаючи на зусилля Нацбанку, а член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у цій ситуації прогнозувати будь-що складно.

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Експерт сподівається, що Нацбанк зможе зупинити девальвацію і до кінця січня зміцнити гривню на позначці 27,5 грн/долар.

За словами експертів "Сьогодні", напружена геополітична ситуація, пов'язана з агресивністю Росії, може дуже серйозно вплинути на курс гривні.

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