Тарифи "Укрпошти" на листи та посилки зібралися підвищити на 20%

Поштовий оператор просив про ще більше подорожчання послуг, але НКРЗІ вирішила врахувати й інші фактори

Тарифи "Укрпошти" готуються підняти / Фото: Укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта", який нещодавно потрапив в скандал з крадіжкою з посилки, швидше за все, отримає дозвіл підвищити тарифи на універсальні поштові послуги на 20%. Останній раз ці тарифи переглядалися в 2019 року. До універсальних поштових послуг відноситься відправлення листів, бандеролей, посилок по Україні та за кордон.

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Проєкт такого рішення схвалила Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ). Фінальне рішення ще не прийнято остаточно.

При цьому "Укрпошта" просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців, відзначили в комісії. Можливе дозвіл підвищити тарифи тільки на 20% там аргументували інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.

"Затверджені тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку є граничними, тобто "Укрпошта" має право надавати споживачам послуги нижче рівня граничних тарифів" , – підкреслили в комісії.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" почала процес придбання банку. Держкомпанія оголосила тендер на послуги оцінювача, який повинен буде допомогти з покупкою. Таке рішення стало компромісом – "Укрпошта" хотіла сама надавати банківські послуги, але проти цього виступив Національної банк.

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А в травні стався курйозний випадок. Бджолярі з Іршави та Виноградова відправили своїм замовникам на Закарпатті 8 мільйонів бджіл. Однак живими до пункту призначення не всі комахи дісталися – багато хто загинув в дорозі, одержувачі стали скаржитися. А через день бджоли почали оживати. У результаті "Укпрошта" вирішила, що більше не буде займатися доставкою бджіл.