Скандал через посилку. Нардеп звинуватив "Укрпошту" в крадіжці, Смілянський говорить – самі помилилися

Депутата Гончаренка обурила пропажа антисептика "від Кремля". В "Укрпошті" впевнені – це не їхня вина

Лист Гончаренко (ліворуч) та інструкція від Смілянського (праворуч) / Фото: Сьогодні

В Україні розгорівся новий поштовий скандал через пошкоджену посилку. Цього разу в центрі уваги опинився не приватний оператор, а державна "Укрпошта". На якість послуг публічно поскаржився народний депутат Олексій Гончаренко. Він стверджує, що "Укрпошта" краде вміст відправлень. Сайт "Сьогодні" зв'язався з "Укрпоштою". Глава компанії Ігор Смілянський пояснив нам, що там вже перевірили інцидент і з'ясували – крадіжки не було.

Пропав антисептик "від кремлівської зарази"

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Про пропажі в депутатських посилках, де були подарунки переможцям конкурсу, розповів Гончаренко.

"На "Укрпошті" крадуть вміст посилок! Нещодавно ми відправляли антисептики від кремлівської зарази і листівки переможцям конкурсу, який був присвячений 300 тисячам підписників на YouTube. Але сталося два неприємних випадки, коли відправлення доходило до адресата не в повному обсязі" , – написав нардеп.

За його словами, одна з переможниць з Харкова отримала розпакований конверт без антисептика і тільки після вимоги повернути вміст пакету їй віддали антисептик. В іншого переможця з Одеси у відправленні взагалі не було антисептика.

Конверт віддали розпечатаним

"Це дуже дивна історія, яка підриває авторитет "Укрпошти". Сподіваюся, керівництво "Укрпошти" та Ігор Смілянський розберуться в цій ситуації", – написав Гончаренко.

А чи була крадіжка? Що кажуть в "Укрпошті"

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Як розповів сайту "Сьогодні" гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, справу в терміновому режимі розслідувала служба безпеки підприємства.

"Максимально швидко з'ясували обставини. Можливо, просто сталася помилка під час відправлення – забули вкласти. Якщо ви звернете увагу, вага відправлення 40 грамів – точно менше, ніж невелика пляшечка з антисептиком. За вагою її там не могло бути", – розповів нам Смілянський.

Він також нагадав, що відправлення рідин заборонене в звичайних конвертах, повинна використовуватися пластикова обкладинка. А в описаному Гончаренко випадку був паперовий конверт.

Смілянський показав, у чому можна відправляти антисептики, а в чому – ні

"І останнє – одержувач отримав цей конверт у відділенні без скарг. Відправлення було з поміткою "огляд заборонений". Це не ми – це відправник вибрав. Клієнт взяв конверт і пішов додому. Вдома відкрив і побачив лише листівку – і прийшов зі скаргою. Тому, найімовірніше, сталася помилка при відправлянні. Всі наші співробітники повністю забезпечені антисептиками (безкоштовно), забирати щось у них немає потреби. Я у жодному разі не відкидаю наявність у нас нечесних працівників, але в цьому випадку, здається, це не так", – заявив гендиректор "Укрпошти".

Нагадаємо, раніше "Новій пошті" виписали штраф у 325 млн гривень за посилку ціною 500 гривень. Під час пересилання тоді пошкодили акваріум. Компанія визнала помилку, але не погодилася з суворістю покарання і вирішила звернутися до суду. Скарги "Нової пошти" почули в Держпродспоживслужбі й вирішили, що розмір штрафу все ж буде іншим.

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