"Дешевий популізм". Глава Мінфіну пояснив свої слова про пенсії для сорокарічних

Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – рости

Нинішнім працездатним українцям не варто розраховувати на пенсію від держави, вважає міністр фінансів. Колаж "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Facebook

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив свої слова про сорокарічних українців, які можуть не розраховувати на пенсії . Раніше глава фінансового відомства дав інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", в якому розповів про перехід України до накопичувальної системи і можливості її співіснування з солідарною.

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"Дешевий популізм багато років стає на заваді кращому життю українських пенсіонерів. Можна і далі розганяти зраду, а можна визнати факт – старіння населення, як світова тенденція, унеможливлює існування виключно солідарної системи. Дивно, що це сьогодні стало відкриттям для багатьох "експертів" Facebook", – написав на своїй сторінці в однойменній соцмережі Марченко.

Солідарна система схожа на фінансову піраміду

Бурхливу реакцію в соціальних мережах серед українців викликало свіже інтерв'ю міністра фінансів. Марченко заявив, що без накопичувальної системи громадяни України сорока років можуть залишитися без виплат в літньому віці.

"Солідарну систему придумали в 19 столітті, вона схожа на фінансову піраміду, коли велика кількість працездатного населення фінансує пенсіонерів. Солідарна пенсійна система працює так: відрахування з вашої заробітної плати у вигляді єдиного соціального внеску надходять до Пенсійного фонду і відразу перерозподіляються і виплачуються нинішнім пенсіонерам", – пояснює свої слова міністр.

Уже зараз кількість пенсіонерів майже зрівнялася з числом працюючих, які платять внески ЄСВ (Єдиний соціальний внесок). За словами Марченка, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих буде постійно скорочуватися, а кількість пенсіонерів – рости.

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Тобто, існує ризик того, що на одного працюючого українця буде припадати кілька пенсіонерів. Тому, каже міністр, тим, кому зараз 40 років, вже повинні думати про пенсійні накопичення.

Так, планується, що накопичувальна система буде відраховуватися з зарплати громадянина України і акумулюватися на його індивідуальному пенсійному рахунку. В результаті людина отримає у вигляді накопичувальної пенсії всі внески та інвестиційний дохід.

"Тобто ваші внески працюють виключно на вас. Накопичувальна пенсія буде виплачуватися додатково до солідарної і зменшувати її розмір", – пояснює Марченко.

Міністр каже, що уряд наполягає на етапності пенсійної реформи. Йдеться про залучення державної установи на початку. Це повинно мінімізувати ризики. Крім того, головна мета уряду зараз – створити умови для пенсійних накопичень для всіх громадян.

Варто було раніше починати

Уряд планував запровадити накопичувальну пенсійну систему вже в 2021 році. Це могло б залучити в найближчі 10-15 років інвестиційний ресурс в розмірі до 50 мільярдів доларів.

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На думку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, пенсії українців можна підвищити в два разизавдяки введенню такої накопичувальної системи, яка буде працювати на додаток до існуючої солідарної.

У свою чергу, міністр соцполітики Марина Лазебная впевнена, якби накопичувальна пенсійна система запрацювала 16 років тому, то середні виплати пенсіонерам вже були б на 20-25% вище існуючих. Такий план реалізувався б навіть з урахуванням двох криз 2008 і 2014 років за 14 років накопичень, які склали б уже більше одного трильйона гривень, тобто близько 25% ВВП 2020 року.

Зворотній бік медалі

Крім плюсів, експерти знайшли у накопичувальної пенсійної системи три основні ризики:

відсутність регулятора, який міг би ретельно контролювати діяльність пенсійних фондів;

нестача надійних інвестиційних інструментів, які дозволять зберегти гроші і забезпечити їм роботу на економіку;

відсутність чіткої системи повернення пенсійних активів у разі ліквідації емітентів цінних паперів і банків.

Про те, що через 30 років через відсутність "справжньої" пенсійної реформи у 60% літніх українців не буде державних пенсій, говорять і аналітики. Зараз тільки 36% громадян України працездатного віку (від 15 до 64 років) в Україні відраховують внески в державну пенсійну систему, йдеться в звіті "Майбутнє пенсійної системи України: адекватність, охоплення і стійкість" на сайті Міжнародної організації праці (МОП).

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У Раду вже подали черговий законопроєкт (№2683-3) про накопичувальних пенсії. Документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця (приватні підприємці-фізособи можуть це робити самостійно), але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.