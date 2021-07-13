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ФОПи накопичуватимуть пенсії після запуску нової системи

13 липня 2021 15:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Можливість вибирати, чи брати участь у накопичувальній системі, також може з'явитися у штатних співробітників старше 50 років

Накопичувальні пенсії зібралися ввести з 2023 року

Накопичувальні пенсії зібралися ввести з 2023 року / Фото: Сьогодні

Фізичні особи-підприємці (ФОП) зможуть скористатися накопичувальною пенсійною системою. Для ФОПів це буде добровільним вибором, водночас для більшості офіційно працевлаштованих у штат українців відрахування стануть обов'язковими.

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Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

"Фізичні особи-підприємці, особи, які ведуть незалежну професійну діяльність, наприклад, члени фермерського господарства, братимуть участь на добровільній основі", – сказала Лазебна.

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Можливість обирати, чи брати участь в накопичувальній системі, також може з'явитися у штатних співробітників старше 50 років. Але ця пропозиція ще перебуває на стадії розгляду, уточнила міністерка.

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"Що таке обов'язкова накопичувальна пенсійна система? Всі офіційно працевлаштовані люди – застраховані особи – будуть учасниками цієї системи, тобто вони матимуть свої пенсійні накопичувальні рахунки, куди будуть відраховуватися кошти з їхньої зарплати", – пояснила Лазебна.

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Нагадаємо, українцям знову обіцяють незабаром ввести систему обов'язкових накопичувальних пенсій. У Раду подано новий законопроєкт (№2683-3). Він мало чим відрізняється від попередніх ініціатив, але пропонує компромісний варіант: на ринку працюватимуть і державний накопичувальний пенсійний фонд, і приватні – але не всі, а тільки "авторизовані".

В цілому документ передбачає, що з 2023 року запрацює спільне обов'язкове відрахування внесків з працівника і роботодавця, але воно менше, ніж пропонувалося раніше: по 2% від зарплати на місяць, в сумі 4%.

А про те, як проходило підвищення пенсій з 1 липня, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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