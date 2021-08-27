"Дешевый популизм". Глава Минфина объяснил свои слова о пенсиях для сорокалетних

Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти

Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Facebook

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о сорокалетних украинцах, которые могут не рассчитывать на пенсии. Ранее глава финансового ведомства дал интервью "Интерфакс-Украина", в котором рассказал о переходе Украины к накопительной системе и возможности ее сосуществования с солидарной.

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"Дешевый популизм много лет препятствует лучшей жизни украинских пенсионеров. Можно и дальше разгонять измену, а можно признать факт – старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной системы. Удивительно, что это сегодня стало открытием для многих "экспертов" в Facebook", – написал на своей странице в одноименной соцсети Марченко.

Солидарная система похожа на финансовую пирамиду

Бурную реакцию в социальных сетях среди украинцев вызвало свежее интервью министра финансов. Марченко заявил, что без накопительной системы граждане Украины сорока лет могут остаться без выплат в пожилом возрасте.

"Солидарную систему придумали в 19 веке, она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров. Солидарная пенсионная система работает так: отчисления с вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам", – поясняет свои слова министр.

Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят взносы ЕСВ (Единый социальный взнос). По словам Марченко, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти.

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То есть, существует риск того, что на одного работающего украинца будет приходиться несколько пенсионеров. Поэтому, говорит министр, тем, кому сейчас 40 лет, уже должны думать о пенсионных накоплениях.

Так, планируется, что накопительная система будет отчисляться с зарплаты гражданина Украины и аккумулироваться на его индивидуальном пенсионном счете. В результате человек получит в виде накопительной пенсии все взносы и инвестиционный доход.

"То есть ваши взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и уменьшать ее размер", – поясняет Марченко.

Министр говорит, что правительство настаивает на этапности пенсионной реформы. Речь идет о привлечении государственного учреждения в начале. Это должно минимизировать риски. Кроме того, главная цель правительства сейчас – создать условия для пенсионных накоплений для всех граждан.

Стоило раньше начинать

Правительство планировало внедрить накопительную пенсионную систему уже в 2021 году. Это могло бы привлечь в ближайшие 10-15 лет инвестиционный ресурс в размере до 50 миллиардов долларов.

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По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пенсии украинцев можно повысить в два раза благодаря введению такой накопительной системы, которая будет работать в дополнение к существующей солидарной.

В свою очередь, министр соцполитики Марина Лазебная уверена, если бы накопительная пенсионная система заработала 16 лет назад, то средние выплаты пенсионерам уже были бы на 20-25% выше существующих. Такой план реализовался бы даже с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов за 14 лет накоплений, которые составили бы уже более одного триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года.

Обратная сторона медали

Кроме плюсов, эксперты нашли у накопительной пенсионной системы три основных риска:

отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;

нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;

отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

О том, что через 30 лет из-за отсутствия "настоящей" пенсионной реформы у 60% пожилых украинцев не будет государственных пенсий, говорят и аналитики. Сейчас только 36% граждан Украины трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) в Украине отчисляют взносы в государственную пенсионную систему, говорится в отчете "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" на сайте Международной организации труда (МОТ).

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В Раду уже подали очередной законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.