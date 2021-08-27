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"Дешевый популизм". Глава Минфина объяснил свои слова о пенсиях для сорокалетних

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
27 августа, 07:00
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Темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти
Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. Коллаж "Сегодня"
Нынешним работоспособным украинцам не стоит рассчитывать на пенсию от государства, считает министр финансов. Коллаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Facebook

Министр финансов Сергей Марченко объяснил свои слова о сорокалетних украинцах, которые могут не рассчитывать на пенсии. Ранее глава финансового ведомства дал интервью "Интерфакс-Украина", в котором рассказал о переходе Украины к накопительной системе и возможности ее сосуществования с солидарной.

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"Дешевый популизм много лет препятствует лучшей жизни украинских пенсионеров. Можно и дальше разгонять измену, а можно признать факт – старение населения как мировая тенденция делает невозможным существование исключительно солидарной системы. Удивительно, что это сегодня стало открытием для многих "экспертов" в Facebook",написал на своей странице в одноименной соцсети Марченко.

Солидарная система похожа на финансовую пирамиду

Бурную реакцию в социальных сетях среди украинцев вызвало свежее интервью министра финансов. Марченко заявил, что без накопительной системы граждане Украины сорока лет могут остаться без выплат в пожилом возрасте.

"Солидарную систему придумали в 19 веке, она похожа на финансовую пирамиду, когда большое количество трудоспособного населения финансирует пенсионеров. Солидарная пенсионная система работает так: отчисления с вашей заработной платы в виде единого социального взноса поступают в Пенсионный фонд и сразу перераспределяются и выплачиваются нынешним пенсионерам", – поясняет свои слова министр.

Уже сейчас количество пенсионеров почти сравнялось с числом работающих, которые платят взносы ЕСВ (Единый социальный взнос). По словам Марченко, темпы старения населения такие, что количество работающих будет постоянно сокращаться, а количество пенсионеров – расти.

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То есть, существует риск того, что на одного работающего украинца будет приходиться несколько пенсионеров. Поэтому, говорит министр, тем, кому сейчас 40 лет, уже должны думать о пенсионных накоплениях.

Так, планируется, что накопительная система будет отчисляться с зарплаты гражданина Украины и аккумулироваться на его индивидуальном пенсионном счете. В результате человек получит в виде накопительной пенсии все взносы и инвестиционный доход.

"То есть ваши взносы работают исключительно на вас. Накопительная пенсия будет выплачиваться дополнительно к солидарной и уменьшать ее размер", – поясняет Марченко.

Министр говорит, что правительство настаивает на этапности пенсионной реформы. Речь идет о привлечении государственного учреждения в начале. Это должно минимизировать риски. Кроме того, главная цель правительства сейчас – создать условия для пенсионных накоплений для всех граждан.

Стоило раньше начинать

Правительство планировало внедрить накопительную пенсионную систему уже в 2021 году. Это могло бы привлечь в ближайшие 10-15 лет инвестиционный ресурс в размере до 50 миллиардов долларов.

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По мнению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пенсии украинцев можно повысить в два раза благодаря введению такой накопительной системы, которая будет работать в дополнение к существующей солидарной.

В свою очередь, министр соцполитики Марина Лазебная уверена, если бы накопительная пенсионная система заработала 16 лет назад, то средние выплаты пенсионерам уже были бы на 20-25% выше существующих. Такой план реализовался бы даже с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов за 14 лет накоплений, которые составили бы уже более одного триллиона гривен, то есть около 25% ВВП 2020 года.

Обратная сторона медали

Кроме плюсов, эксперты нашли у накопительной пенсионной системы три основных риска:

  • отсутствие регулятора, который мог бы тщательно контролировать деятельность пенсионных фондов;
  • нехватка надежных инвестиционных инструментов, которые позволят сохранить деньги и обеспечить им работу на экономику;
  • отсутствие четкой системы возврата пенсионных активов в случае ликвидации эмитентов ценных бумаг и банков.

О том, что через 30 лет из-за отсутствия "настоящей" пенсионной реформы у 60% пожилых украинцев не будет государственных пенсий, говорят и аналитики. Сейчас только 36% граждан Украины трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) в Украине отчисляют взносы в государственную пенсионную систему, говорится в отчете "Будущее пенсионной системы Украины: адекватность, охват и устойчивость" на сайте Международной организации труда (МОТ).

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В Раду уже подали очередной законопроект (№2683-3) о накопительных пенсиях. Документ предусматривает, что с 2023 года заработает совместное обязательное отчисление взносов с работника и работодателя (частные предприниматели-физлица могут это делать самостоятельно), но оно меньше, чем предлагалось ранее: по 2% от зарплаты в месяц, в сумме 4%.

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