Депутатам пропонують заблокувати акциз на зелену енергію в податковому законопроєкті

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Народні депутати України мають виключити із законопроєкту щодо змін в Податковий кодекс норму, якою уряд намагається запровадити акцизний збір на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел в Україні.

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Про це заявив операційний директор компанії Elementum Energy Олександр Подпругін, вказавши, що таке рішення нелогічне та суперечить діючому законодавству, повідомляє "Главком".

"Це точно нелогічне рішення. Воно суперечить на 100% меморандуму, який був підписаний рік тому. Додатковий тягар на виробників зеленої енергетики, який точно вибивається з режиму нормальної співпраці держави та інвесторів", – сказав Подпругін.

Він підкреслив, що введення акцизного збору в умовах багатомільярдних боргів за вже вироблену зелену енергію поглибить кризу в галузі і зупинить розвиток відновлюваної енергетики в Україні.

"Введення акцизного збору абсолютно незаконне. Законодавство про альтернативну енергетику чітко каже, що мають існувати ті правила гри, які існували на момент інвестицій, на момент прийняття рішення щодо інвестицій. Ми вважаємо, що всередині життєвого циклу проєктів не можна змінювати правила гри", – додав топмендежер.

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Водночас він зазначив, що у випадку запровадження акцизного збору інвестори використають це як додатковий аргумент у міжнародних арбітражах проти України, оскільки це є порушенням прав та гарантій, які надавала держава інвесторам.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів погодив законопроєкт із поправками до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою у діапазоні 3,2-40%.

Раніше під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ-асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів у нові екологічні проєкти.

Наприкінці травня народні депутати України, які входять у міжфракційне об’єднання "Чиста енергія – здорове довкілля" поскаржилися у Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС на протиправні дії Кабінету міністрів та Міністерства фінансів щодо введення акцизного збору на зелену енергію в Україні, що протирічить законодавству ЄС.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

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За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.