В обход санкциям: российская элита хочет обменять жилье в Лондоне на Дубай

Таким образом, российские богачи ищут, как обойти финансовые ограничения

Российский олигарх Роман Абрамович тоже ищет новые апартаменты в Дубаях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская элита в обход санкциям, введенным после вторжения РФ в Украину, хочет обменять свою недвижимость в Лондоне на жилье в Дубае.

Об этом сообщает Financial Times.

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Риелторы в Дубаях уже несколько недель пользуются списком доступных вариантов, среди которых, в частности, есть лондонский особняк стоимостью 34 млн фунтов стерлингов и апартаменты стоимостью 8 млн фунтов стерлингов.

Их предлагают россияне, готовые обменять свою лондонскую недвижимость на новое место жительства в Дубае, избегая при этом банковских переводов и финансового контроля. Чтобы повысить привлекательность сделки, владельцы лондонских жилых площадей предлагают большие скидки, – говорят источники FT.

Однако есть сомнения в организации подобных соглашений и спросе: захотят ли резиденты ОАЭ идти на риск и заключать подобное соглашение. Вдобавок ко всему, в Лондоне придется предоставить много документов, что показывает насколько далеко россияне готовы зайти, чтобы уклониться от санкций.

Какие сложности могут возникнуть

Как рассказал один из юристов издания, сложности с проведением операции могут возникнуть из-за дополнительных платежей — гербовый сбор и другие комиссии в обеих юрисдикциях.

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Однако, если "продавец" не под санкциями, то подобные соглашения обмена можно заключать, они вполне законны.

Почему россияне бросились на Дубай?

Как сообщает издание, Дубай стал любимым убежищем для состоятельных россиян и их состояния после начала вторжения РФ в Украину и санкций против РФ. Ведь Эмираты заняли нейтральную позицию и не стали применять к агрессору ограничения.

"Мы видим приток российских клиентов с начала войны в Украину, и это побудило нас создать специальный российский офис для их обслуживания", – сказал партнер юридической фирмы BSA Ahmad Bin Hezeem & Associates в Дубае Майкл Кортбави.

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Основатель агентства недвижимости Driven Properties Абдулла Аладжаджи сообщил FT, что его компания зарегистрировала резкий рост стоимости сделок в этом году: он связал это, в частности, с притоком россиян в Дубай.

Сколько стоит дом в Дубае?

Чтобы приобрести жилье, россияне пользуются нехитрым методом — открывают рублевые счета в иностранных банках и таким образом вывозят из страны рубли с минимальной комиссией или используют криптовалюту для покупки квартир.

Средняя стоимость недвижимого имущества варьируется от 150 тыс. до 500 тыс. долл.

Например, апартаменты на популярном острове Пальм-Джумейра с общим бассейном на крыше, ресторанами и баром обойдутся в 176 900 долл. Эксклюзивный ряд резиденций, расположенных прямо напротив иконы роскоши Burj Al Arab Jumeirah, в — 317 тыс. долл. А квартира премиального класса на берегу Персидского залива в самом центре туристического Дубая — районе Джумейра-Бич-Резиденс — в 429 тыс. долл.

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