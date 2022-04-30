Война изменила правила? Нужно ли сейчас платить за придомовую территорию

Рассказываем, как законом урегулирован вопрос платы за придомовую территорию во время войны

Война внесла свои коррективы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 24 февраля в Украине был введен режим военного положения, во время которого Кабмин запретил начислять и взимать штрафы или пени, инфляционные начисления, годовые проценты при несвоевременной или неполной оплате за жилищно-коммунальные услуги населением.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 05 марта 2022 года №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения".

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Предоставление коммунальных услуг при неоплате или оплате не в полном объеме прекращено не будет.

Напомним, что согласно 5 статье Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", перечень жилищно-коммунальных услуг включает в себя:

жилищные услуги (содержание общего имущества многоквартирного дома, в частности в это входит и уборка внутридомовых помещений и придомовой территории); коммунальные услуги (снабжение и распределение природного газа, снабжение и распределение электрической энергии, снабжение тепловой энергией, снабжение горячей водой, централизованным водоснабжением, централизованным водоотводом, обращением с бытовыми отходами).

Говоря простыми словами, от уплаты за обслуживание придомовой территории вас никто не освобождает, однако если у вас нет средств, чтобы рассчитаться за услуги, вы можете сделать это позже, не уплачивая соответственно штрафов за просрочку платежа.

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Какими будут тарифы на газ

Украинское правительство после сохранения для населения действующих тарифов на электроэнергию намерена принять решение, позволяющее поставщикам не поднимать тарифы на газ. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. эфире канала "Украина 24".

"О будущем мы имеем четкое понимание и решение правительства относительно неповышения цен на электричество, неповышение цен на газ, фиксирование этих цен, и этого мы будем придерживаться", – сказал Гетманцев.

По словам Гетманцева, эти решения направлены на то, чтобы не допустить роста задолженности коммунальные услуги.

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Напомним, что несмотря на войну, показатели электросчетчиков необходимы для того, чтобы правильно начислить количество потребленной энергии и суммы для уплаты.

Раньше мы писали, что в Украине изменился порядок начисления субсидий.