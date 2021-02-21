Биткоин после рекордного роста ждет падение: прогноз эксперта

Криптовалюты продолжили дорожать. Крипторынок установил новый рекорд: рыночная стоимость всех цифровых активов превышает 1,5 трлн долларов. Bitcoin и Ethereum прибавили в цене более 9% за неделю, новый максимум биткоина – 57 тысяч долларов за монету. Но в ближайшие дни курс Bitcoin, скорее всего, снизится в район 49 тысяч долларов.

Реклама

Об этом сайту "Сегодня" рассказал аналитик TeleTrade Сергей Родлер.

"Быстрый рост биткоина оказывает психологическое давление на инвесторов, которые начинают ожидать падения цен. Главной криптовалюте может потребоваться время, чтобы набраться сил и отправится к новым рекордным отметкам", – прогнозирует Родлер.

Впрочем, по состоянию на 21 февраля биткоин удерживается вблизи новых максимумов – по данным CoinDesk, криптовалюта к 11:35 торговалась на уровне 56 461 доллара.

Реклама

Основным драйвером роста служат опасения за судьбу доллара, который активно дешевеет на фоне сверхмягкой политики ФРС и масштабных фискальных стимулах, считает Родлер.

Читайте также: Самые известные поклонники биткоина. Кто они?

В целом же курс биткоина остается крайне волатильным – резкий рост сменяется не менее резким падением. Поэтому Родлер советует проявлять терпение и ни в коем случае не покупать криптовалюту на максимальных отметках.

"Рассматривать покупку монет стоит лишь в долгосрочной перспективе и во время ощутимых коррекций: на небольшую сумму каждый раз после падения цен на 10-15%. Спекуляции на криптовалютном рынке рискованы: во время коррекции 15 февраля общий убыток трейдеров составил 2 млрд долларов", – объяснил аналитик.

Напомним, что за последние дни биткоин взял сразу несколько рубежей – сперва 54, потом 55, 56 и 57 тысяч долларов. В целом стремительный рост биткоина наблюдается с декабря-января.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама