Біткоїн після рекордного зростання чекає падіння: прогноз експерта

Криптовалюти продовжили дорожчати. Крипторинок встановив новий рекорд: ринкова вартість всіх цифрових активів перевищує 1,5 трлн доларів. Bitcoin і Ethereum додали в ціні більше 9% за тиждень, новий максимум біткоїну – 57 тисяч доларів за монету. Але найближчими днями курс Bitcoin, швидше за все, знизиться у район 49 тисяч доларів.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик TeleTrade Сергій Родлер.

"Швидке зростання біткоїну чинить психологічний тиск на інвесторів, які починають чекати падіння цін. Головна криптовалюта потребуватиме часу, щоб набратися сил і піти до нових рекордних позначок", – прогнозує Родлер.

Втім, станом на 21 лютого біткоїн утримується поблизу нових максимумів – за даними CoinDesk, криптовалюта у 11:35 торгувалася на рівні 56 461 долара.

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Основним драйвером зростання служать побоювання за долю долара, який активно дешевшає на тлі надм'якої політики ФРС і масштабних фіскальних стимулів, вважає Родлер.

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В цілому ж курс біткоїну залишається вкрай волатильним – на зміну різкому зростанню приходить не менш різке падіння. Тому Родлер радить проявляти терпіння і у жодному разі не купувати криптовалюту на максимальних позначках.

"Розглядати покупку монет варто лише в довгостроковій перспективі і під час відчутних корекцій: на невелику суму щоразу після падіння цін на 10-15%. Спекуляції на криптовалютному ринку ризиковані: під час корекції 15 лютого загальний збиток трейдерів склав 2 млрд доларів", – пояснив аналітик.

Нагадаємо, що за останні дні біткоїн взяв одразу кілька рубежів – спершу 54, потім 55, 56 і 57 тисяч доларів. В цілому стрімке зростання біткоїну спостерігається з грудня-січня.

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