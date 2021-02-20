Біткоїн знову б'є рекорди: вже 57 тисяч доларів

За нинішнім курсом один коїн коштує майже 1,6 млн гривень

Біткоїн продовжує дорожчати другий тиждень поспіль. Вдень 20 лютого курс криптовалюти встановив новий рекорд – 57 тисяч доларів.

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Про це повідомляє онлайн-сервіс Investing, посилаючись на дані криптобіржі Bitfinex.

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На своєму максимумі курс одного токена сягав 57 190 доларів – це майже 1,6 мільйона гривень, й на 4,4 тисячі доларів (або 8,43%) більше, аніж добу тому.

Станом на 15:00 ціна біткоїну продовжила зростати й наразі становить близько 57,3 тисячі доларів.

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Різкий стрибок курсу стався півтори години тому – з 13:30 біткоїну подорожчав приблизно на 1,5 тисячі доларів. Очевидної причини такої тенденції поки не спостерігається, проте раніше експерти прогнозували, що ейфорія зростання цін збережеться до кінця тижня через святковий період в Азії.

Нагадаємо, що напередодні біткоїн взяв одразу декілька рубежів – спершу 54, потім 55 і 56 тисяч доларів. На цьому тлі капіталізація цієї криптовалюти перевищила 1 трильйон доларів.

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