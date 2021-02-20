Русский
$ 27,85
33,65
  1. Економічні новини
  2. Новини криптовалют

Біткоїн знову б'є рекорди: вже 57 тисяч доларів

20 лютого, 14:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

За нинішнім курсом один коїн коштує майже 1,6 млн гривень

Біткоїн продовжує дорожчати другий тиждень поспіль. Вдень 20 лютого курс криптовалюти встановив новий рекорд – 57 тисяч доларів.

Реклама

Про це повідомляє онлайн-сервіс Investing, посилаючись на дані криптобіржі Bitfinex.

Читайте також: Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетіла

На своєму максимумі курс одного токена сягав 57 190 доларів – це майже 1,6 мільйона гривень, й на 4,4 тисячі доларів (або 8,43%) більше, аніж добу тому.

Станом на 15:00 ціна біткоїну продовжила зростати й наразі становить близько 57,3 тисячі доларів.

В тренді
Виробництво падає, ціни зростають: в Україні стає все менше яєць
Реклама

Різкий стрибок курсу стався півтори години тому – з 13:30 біткоїну подорожчав приблизно на 1,5 тисячі доларів. Очевидної причини такої тенденції поки не спостерігається, проте раніше експерти прогнозували, що ейфорія зростання цін збережеться до кінця тижня через святковий період в Азії.

Нагадаємо, що напередодні біткоїн взяв одразу декілька рубежів – спершу 54, потім 55 і 56 тисяч доларів. На цьому тлі капіталізація цієї криптовалюти перевищила 1 трильйон доларів.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

біткоін криптовалюти курс біткоіна

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Відставити жадібність! Чому біткоїн – це не спосіб заощадження
Відставити жадібність! Чому біткоїн – це не спосіб заощадженняКриптовалюта
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалюти
Ілон Маск випадково 31-й раз підірвав курс невідомої йому криптовалютиКриптовалюта
Mastercard вводить платежі у криптовалютах
Mastercard вводить платежі у криптовалютахКриптовалюта
Біткоїн подорожчав на третину: що буде з курсом найближчим часом
Біткоїн подорожчав на третину: що буде з курсом найближчим часомКриптовалюта
Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетіла
Захист від інфляції чи маніпуляція Маска? Чому ціна на біткоїн різко злетілаКриптовалюта
Біткоїн пішов на новий історичний рекорд: чого чекати від курсу
Біткоїн пішов на новий історичний рекорд: чого чекати від курсуКриптовалюта

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти