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Биткоин опять бьет рекорды: уже 57 тысяч долларов

20 февраля, 14:22

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Биткоин продолжает дорожать вторую неделю подряд. Днем 20 февраля курс криптовалюты установил новый рекорд – 57 тысяч долларов.

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