Биткоин опять бьет рекорды: уже 57 тысяч долларов

Биткоин продолжает дорожать вторую неделю подряд. Днем 20 февраля курс криптовалюты установил новый рекорд – 57 тысяч долларов.
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Биткоин продолжает дорожать вторую неделю подряд. Днем 20 февраля курс криптовалюты установил новый рекорд – 57 тысяч долларов.
Новость дополняется...
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