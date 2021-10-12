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Украинцы из-за роста цен перешли в режим строгой экономии – опрос

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
12 октября, 16:27
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24% опрошенных украинцев, из-за подорожания, стали меньше потреблять определенных товаров
Майже всі українці помітили подорожчання товарів та послуг
Майже всі українці помітили подорожчання товарів та послуг / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди жителей городов Украины с населением более 50 тыс, 90% заметили рост цен на товары за последние несколько месяцев (90%). А 39% наших соотечественников начали экономить на товарах и выбирать более дешевые предложения.

Об этом говорится в соцопросе исследовательской компании Gradus.

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Рост цен

Украинцы экономят на продуктах питания (59%), одежде (51%), развлечениях (37%), обуви (31%). А 24% опрошенных, из-за подорожания, стали меньше потреблять определенных товаров.

Речь идет о таких:

  • развлечениях – 46%);
  • алкоголе – 38%;
  • одежде – 37%;
  • продуктах питания – 33%.

Аренда жилья

Украинцев спросили не только о ценах, а и о недвижимости. Большинство украинцев проживают в собственном жилье, лишь 16% наших соотечественников проживают в арендованных домах или квартирах. В то же время, с 75% тех, у кого собственное жилье, 34% когда-нибудь его арендовали.

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Арендаторы выбирают жилье ориентируясь на его цену, из тысячи опрошенных 70% назвали указали цену, как один из важнейших факторов.

Другими важными факторами стали:

  • транспортная развязка – 43%;
  • район города, который нравится больше – 36%;
  • наличие техники (холодильник, стиральная машина и т. д.)- 32%;
  • близость к работе – 30%.

Украинцы, которые арендуют жилье, в течение жизни меняют его. Большинство опрошенных изменили 1-2 квартиры/дома (43%). От 3 до 4 квартир/домов (28%), от 5 квартир/домов и более (18%).

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Причинами изменения жилья называют изменение места работы (31%), желание арендодателя (29%) и цену, которая не устраивала (28%).

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Какие продукты подорожали в октябре

С начала октября в Украине выросли цены на овощи "борщевого набора", мясо, яйца и другие продукты. Так, увеличились розничные цены на говядину – выросли на 12% (около 179,50 грн/1 кг), курятину на 6% (105 грн/кг) и свинину на 4% (122,20 грн/кг).

Также в Украине растут цены на крупы, а стоимость гречки вообще бьет рекорды. Производители говорят, что выращивать ее становится все сложнее и невыгодно.

Какие продукты в Украине еще подорожали – читайте в нашем материале.

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